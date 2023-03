Streamplify lance des produits de diffusion en direct pour les créateurs de contenu.



Streamplify lance de nouveaux produits de diffusion en direct pour les créateurs de contenu. Les nouveaux produits comprennent des panneaux acoustiques, un bras de montage pour les lumières, les caméras et d'autres appareils, des lumières phosphorescentes et un hub USB pour l'éclairage et l'alimentation des appareils et des dispositifs de streaming en direct. Les nouveaux produits de streaming en direct de Streamplify sont désormais disponibles chez Overclockers UK.







Communiqué de presse



Streamplify, un nouveau concepteur et fabricant de produits de streaming en direct basé en Allemagne, est fier d'annoncer le lancement de sa dernière ligne de matériel abordable pour les créateurs de contenu.



"De nombreux streamers nous ont dit qu'ils auraient aimé disposer d'options abordables comme celles-ci de la part d'entreprises de marque lorsqu'ils ont commencé. C'est le genre de kit que nous construisons : vous pouvez avoir votre terrain de jeu pour développer votre audience et améliorer vos performances.

pour accroître votre audience et améliorer votre production, sans investissement massif", a déclaré Nils Klakow, responsable du marketing de la marque pour Streamplify.



L'équipe à l'origine de Streamplify possède une expérience combinée de plus de 20 ans dans l'industrie du jeu et du matériel informatique, et ce sont tous des joueurs passionnés. Après plus de deux ans de développement, de tests et de révisions, la nouvelle ligne de produits a été créée avec l'aide de streamers, de musiciens, de créateurs de contenu, de techniciens et de professionnels de la vidéo et de la photographie, afin de garantir des produits fiables et conformes aux besoins réels des créateurs.



Panneaux acoustiques ultraminces pour l'atténuation du son



ACOUSTIC PANEL est un panneau mince de 12 mm d'épaisseur en fibre de polyester haute densité, qui réduit le bruit et la réverbération de plus de 20 dB. Son motif de découpe permet de le personnaliser facilement et il peut être fixé au mur à l'aide du ruban adhésif double face 3M fourni. Une pince de bureau est également incluse, ce qui en fait un panneau acoustique idéal pour le bureau. Les clips modulaires pour la gestion des câbles permettent de garder l'espace propre et net.



Hub Deck USB RVB interchangeable par bouton-poussoir



Le HUB DECK 5 est un hub USB doté de 5 ports USB 3.0 et d'un port de charge rapide 2.0A. Il est doté d'un éclairage RVB personnalisable avec 11 modes d'éclairage prédéfinis, de boutons d'alimentation individuels pour chaque port USB et de 7 capuchons de touches interchangeables. Avec un adaptateur d'alimentation 12V/2A et une gestion efficace des câbles, le HUB DECK 5 est idéal pour connecter plusieurs appareils simultanément.



Panneau lumineux diffus avec réglages personnalisables



GLOW LIGHT 14 est un panneau lumineux de 14 pouces avec 4 modes de température de couleur et 20 niveaux de luminosité. Son design ultra-mince permet de l'installer facilement sur un bureau à l'aide de la pince fournie. L'écran tactile ou la télécommande permet de régler les paramètres pour un éclairage doux et ambiant. Fabriquée avec des matériaux de qualité supérieure, elle présente un IRC de 90 pour un éclairage naturel et éclatant. Il est livré avec un support de montage et une télécommande pour une utilisation pratique.



Bras de montage réglable avec rail pour griffe froide



Montez sans effort vos appareils photo et vos éclairages grâce au rail de montage à sabot froid de MOUNT ARM. Il est doté d'une gamme complète de mouvements, d'une gestion réglable des câbles et d'un support pour divers appareils pesant jusqu'à 2,5 kg. Optimisant l'espace de bureau, il s'étend jusqu'à 75 cm avec une compatibilité universelle et un montage facile du téléphone. Les accessoires comprennent une pince universelle pour microphone, un adaptateur pour tête sphérique, un support pour smartphone et une clé hexagonale.



- Streamplify/Share the joy of streaming : Cliquez ICI.



Pour en savoir plus, visitez Streamplify.com



Les produits de streaming en direct de Streamplify sont désormais disponibles sur Overclockers UK.



