Cooler Master élargit la série de ventilateurs haute performance Mobius avec un nouveau modèle phare et plus encore.



La série Mobius de Cooler Master est une ligne de ventilateurs performants au design innovant et conçus pour offrir un équilibre parfait entre un fonctionnement silencieux et des capacités de refroidissement inégalées pour les passionnés et les utilisateurs avancés. Cooler Master élargit sa gamme de ventilateurs pour boîtiers de la série Mobius avec trois nouveaux produits : le Mobius 120 OC, le Mobius 120P ARGB White Edition et le Mobius 140P ARGB. Les détails des produits Mobius 120 OC, Mobius 120P ARGB White Edition, et Mobius 140P ARGB, suivent.



Mobius 120P ARGB White Edition







Une édition blanche du ventilateur axé sur la performance, avec les caractéristiques suivantes :







MOBIUS 140P ARGB







Un ventilateur plus grand de la série Mobius, plus performant et tout aussi silencieux :







MOBIUS 120 OC







Le nouveau fleuron de la gamme Mobius pousse la performance à son paroxysme.







Pour plus d'informations, consultez les pages produits du Mobius 120 OC, Mobius 120P ARGB White Edition, et Mobius 140P ARGB.



