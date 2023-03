Philips lance le moniteur portable primé 16B1P3302D avec double entrée USB-C.



Le nouveau moniteur portable Philips 16B1P3302D est le compagnon de voyage idéal. Le Philips 16B1P3302D sera commercialisé dans le cadre de la série de moniteurs portables Philips. L'identité graphique de cette série de moniteurs a été récompensée par le prix iF Product Design 2021 et a également remporté le prix Red Dot 2021.







Grâce à son design léger et portable, le Philips 16B1P3302D peut se glisser dans une mallette ou un sac à dos avec sa taille d'affichage de 15,6 pouces (39,6 cm de diagonale). En outre, le moniteur portable est doté de deux ports USB-C sur le côté du moniteur et deux câbles USB-C peuvent être branchés et utilisés simultanément. Ces ports ont plusieurs fonctions, telles que l'alimentation vers et depuis l'appareil (USB Power Delivery), la mise en miroir ou l'extension de l'affichage pour les présentations et plus encore (USB-C DisplayPort Alt mode), créant ainsi une configuration à double écran en déplacement pour une productivité accrue.







Le Philips 16B1P3302D rend l'espace de travail mobile ergonomique et confortable grâce à son support multi-angle qui peut s'incliner de 0 à 90 degrés, tandis que les angles de vision de 170°/170° du moniteur, grâce à la technologie de panneau IPS, permettent une visualisation claire sous presque tous les angles. Outre l'expérience plus personnalisée offerte par son support flexible, l'écran Philips 16B1P3302D vise également une qualité d'image élevée grâce à sa résolution Full HD, son taux de rafraîchissement de 75 Hz et sa technologie SmartImage qui optimise l'expérience visuelle en fonction de l'imagerie à l'écran en ajustant le contraste, la saturation et la netteté.







Pour une utilisation confortable dans les situations de faible luminosité, le Philips 16B1P3302D est équipé du réglage EasyRead et du mode LowBlue qui réduisent la fatigue oculaire et facilitent la lecture.







Disponibilité du Philips 16B1P3302D



Avec toutes ces caractéristiques innovantes, ce moniteur est idéal pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur poste de travail portable tout en conservant le même niveau de confort que dans un bureau traditionnel. Le moniteur Philips 16B1P3302D sera disponible à l'achat en mars 2023 au prix de 272.90 euros.



