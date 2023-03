Les faux disques SSD Samsung 980 Pro se multiplient : attention aux contrefaçons !



Un utilisateur chinois a récemment découvert un faux SSD Samsung 980 Pro vendu sur le marché de l'occasion, se faisant passer pour un vrai disque avec un autocollant et un firmware de 2 To. Le disque contrefait a même trompé le logiciel Magician de Samsung, ce qui le rend difficile à distinguer du produit authentique.











Cependant, en y regardant de plus près, la contrefaçon utilisait un contrôleur SSD Maxio MAP1602A PCIe 4.0 et de la NAND 3D TLC 128 couches d'YMTC, contrairement au contrôleur Elpis 8nm et à la V-NAND 3D TLC 128 couches de la véritable Samsung 980 Pro. Par conséquent, les performances du disque contrefait étaient nettement inférieures à celles de l'original, avec des vitesses de lecture séquentielle et d'écriture d'environ 4,8 Go/s et 4,5 Go/s, respectivement.















Les faux disques SSD Samsung 980 Pro ont été vendus sur Xianyu, le marché de l'occasion de Taobao, au prix de 880 yuans (127,77 dollars), avec l'emballage officiel de Samsung, ce qui a permis à des acheteurs peu méfiants de se laisser abuser. Cet incident met en évidence les risques liés à l'achat de matériel informatique sur le marché de l'occasion, en particulier en Chine, où des marchands malveillants sont prêts à exploiter les consommateurs les moins avertis. Ce phénomène n'est pas propre à la Chine, puisque des vendeurs tiers sur des sites de détaillants américains ont également été pris en flagrant délit de vente de produits contrefaits. Les acheteurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils effectuent des achats en ligne, surtout lorsque l'offre semble trop belle pour être vraie.



THE GURU3D