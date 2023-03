Kingston FURY complète sa gamme de mémoires DDR5 overclockables de catégorie serveur.



Kingston FURY, la division spécialisée en hautes performances de Kingston Technology Company, Inc, leader mondial des produits mémoire et des solutions technologiques, complète sa gamme de mémoire DDR5 avec l’arrivée de la Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM, un tout nouveau module mémoire pouvant être overclocké, destiné aux serveurs et conçu spécialement afin de répondre aux exigences informatiques des stations de travail de nouvelle génération et des ordinateurs fixes haut de gamme.







La mémoire Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM garantit une bande passante élevée et une fiabilité accrue destinés aux créateurs, ingénieurs et autres data scientists, afin de répondre aux exigences de leurs applications les plus récentes, et ce sans pour autant compromettre l'intégrité des données et le niveau de qualité supérieur des mémoires pour serveurs. Les mémoires DDR5 Registered DIMM sont dotées d'un système ECC intégré au composant de mémoire DRAM et prennent en charge l'ECC au niveau du module, capable de détecter et de corriger les erreurs multibits.



Grâce à la fonction Plug N Play à 4800MT/s1 , la RAM Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM peut s’overclocker automatiquement, les utilisateurs n’ont alors plus à se soucier des réglages. Ils ont également le choix entre des kits de quatre et de huit canaux, certifiés Intel XMP 3.0 et adaptés aux cartes mères, atteignant des vitesses de 6000MT/s avec des minutages, des vitesses et des tensions réglés en usine.



« Kingston FURY est heureux de rendre accessible la puissance de la DDR5 à tous les professionnels qui ont besoin de mémoire haute performance », déclare Iwona Zalewska, DRAM Business Manager, Kingston EMEA. « La RDIMM DDR5 Kingston FURY Renegade Pro s'inscrit dans la continuité des trois décennies de tradition Kingston en matière de fabrication de mémoires de catégorie serveur, suffisamment fiables pour être utilisées dans les plus grands datacenters du monde. »



La RAM Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM est disponible en modules simples jusqu'à 32 Go, en kits de 4 jusqu'à 128 Go et en kits de 8 jusqu'à 256 Go. Sa vitesse est testée à 100%, et elle bénéficie d'une garantie à vie et de la fiabilité légendaire de Kingston.



Caractéristiques et spécificités de la Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM :



- Overclocking avec ECC : Préservation de l'intégrité des données tout en repoussant les limites des performances de la DDR5.

- Efficacité accrue : Avec deux fois plus de segments et de données écrites par cycle (burst length), il est possible de répondre aux exigences des programmes et applications les plus récents grâce à une efficacité accrue et des temps de latence réduits.

- Certifié Intel XMP 3.0 : Sélection d'un des profils intégrés pour maximiser les performances de la mémoire avec des timings, des vitesses et des tensions pré-optimisés.

- Le mode Plug N Play : Utilisation automatique des vitesses et des temps de latence d’usine sans avoir à manipuler le BIOS.



Principales Caractéristiques



- Simple – 16 Go, 32 Go,

- Kits de 4 – 64 Go, 128 Go,

- Kits de 8 – 128 Go, 256 Go,

- Fréquence : 4800 MT/s, 5600 MT/s, 6000 MT/s

- Latences : CL32, CL36,

- Voltage: 1,1V, 1,25V, 1,35V,

- Température en fonctionnement : 0°C à +95°C,

- Dimension : 133,35 mm x 31,25 mm x 3,80 mm.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur kingston.com



KINGSTON