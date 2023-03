SilverStone présente l'alimentation SX1000R Platinum SFX-L.



SilverStone a présenté aujourd'hui le SX1000R Platinum, une alimentation de 1000 W dans le format SFX-L. Cette alimentation répond aux normes SFX 12 V 4.0 (analogue à ATX 3.0) et PCI-Express Gen 5. L'alimentation est conforme aux normes SFX 12 V 4.0 (analogue à ATX 3.0) et PCI-Express Gen 5. Elle devrait offrir des caractéristiques de puissance délivrée et de tolérance d'excursion identiques à celles d'une alimentation conventionnelle ATX 3.0 + PCIe Gen 5. En interne, le SX1000R Platinum dispose d'un rail unique de +12 V avec un rail unique de 83,3 A, d'une commutation DC-to-DC vers d'autres domaines de tension, et des protections électriques les plus courantes, contre les sur/sous-tensions, les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits.



















L'alimentation est conforme aux normes d'efficacité de commutation électrique Cybenetics Platinum. Son ventilateur de 120 mm à double roulement à billes est doté d'une fonction d'arrêt du ventilateur tant que la charge est inférieure à 200 W. Parmi les connecteurs fournis par la SilverStone SX1000R Platinum, on trouve un connecteur ATX 24 broches, deux connecteurs EPS 8 broches, un connecteur 12VHPWR 16 broches avec une capacité d'alimentation continue de 600 W, quatre connecteurs d'alimentation PCIe 6+2 broches, huit connecteurs d'alimentation SATA, trois connecteurs Molex, et un connecteur Berg.



La société n'a pas révélé de prix ni d'informations sur la disponibilité.



TECHPOWERUP