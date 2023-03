LG annonce la disponibilité des ordinateurs portables de la série 2023 Gram Style.



LG Electronics USA a annoncé les prix et la disponibilité de ses ordinateurs portables LG gram Style 2023 sur LG.com et chez certains revendeurs agréés LG. Créés pour ceux qui aiment exprimer leur style unique partout où ils vont, les ordinateurs portables LG gram Style seront proposés en versions 16 et 14 pouces (modèles 16Z90RS et 14Z90RS). Exclusivement disponible sur LG.com du 20 mars 2023 au 16 avril 2023, les clients peuvent maintenant obtenir un ordinateur portable LG gram Style avec une mémoire de 32 Go pour le prix d'un modèle de 16 Go de la même taille d'écran.







Le LG gram Style est doté d'un élégant design en verre qui change de couleur selon l'angle de vue. L'accent mis sur le design se poursuit à l'intérieur du nouvel ordinateur portable où un pavé tactile haptique "caché" avec un rétroéclairage LED doux s'illumine au toucher de l'utilisateur. Fidèle à sa réputation de légèreté et de portabilité, le gram Style pèse moins de 3 livres.







Les ordinateurs portables LG gram Style offrent bien plus qu'une belle apparence. La nouvelle gamme est dotée d'un écran WQHD+ 16:10 avec un écran OLED non réfléchissant et des taux de rafraîchissement de 90 Hz-120 Hz. Doté d'un processeur Intel Evo 13th Gen, d'une mémoire vive LPDDR5-6000 et d'un disque dur NVMe Gen 4, le LG gram Style offre des performances d'une rapidité impressionnante. Comme tous les autres modèles de la gamme LG gram 2023, les modèles gram Style 16Z90RS et 14Z90RS prennent en charge la connectivité Thunderbolt 4 VIA USB-C, ainsi que l'audio atmosphérique avec Dolby Atmos et Smart Amp.







Le LG Gram Style est également équipé d'Intel Unison et de LG Sync On Mobile, qui permettent la transmission et le partage des appels et des messages texte, facilitant ainsi le travail multitâche avec les appareils mobiles iOS basés sur Android et Windows. Achetez un ordinateur portable Gram Style de 32 Go (modèles éligibles 14Z90RS-K.ADW9U1 ou 16Z90RS-K.ADW8U1) pour le prix d'un ordinateur portable Gram Style de 16 Go similaire avec la même taille d'écran (modèles 14Z90RS-K.AAW7U1 ou 16Z90RS-K.AAW7U1).



2023 LG gram Style



16Z90RS :



- 16 pouces,

- 32 Go, 1 To : 1 999 euros,

- 16 Go, 1 To : 1 799 euros,

- Disponible dès maintenant.



14Z90RS :



- 14 pouces,

- 32 GO, 1 TO : 1 799 euros,

- 16 GO, 512 GO : 1 499 euros,

- Disponible dès maintenant.



Les prix et les offres ne peuvent être échangés contre de l'argent comptant et ne sont pas transférables. Toutes les conditions d'achat standard s'appliquent. La disponibilité, les prix et les conditions de l'offre peuvent être modifiés sans préavis.



TECHPOWERUP