ASUS et Noctua annoncent la carte graphique ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition.

ASUS et Noctua annoncent la carte graphique ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Édition



Après le succès retentissant des ASUS GeForce RTX 3070 et RTX 3080 Noctua Edition, la GeForce RTX 4080 Noctua Edition d'ASUS est la troisième carte graphique à être équipée de ventilateurs Noctua et d'un dissipateur thermique co-développé par Noctua. En remplaçant les trois minces ventilateurs de 110 mm par deux ventilateurs PWM NF-A12x25 de 120 mm et en optant pour un dissipateur thermique plus élaboré avec chambre à vapeur et cinq caloducs de 8 mm de diamètre au lieu de deux, la thermique et l'acoustique de la GeForce RTX 4080 TUF Gaming originale d'ASUS ont pu être améliorées de manière significative pour l'édition Noctua, ce qui en fait la carte la plus silencieuse de sa catégorie.







"Forts du succès de notre précédente collaboration, nous sommes ravis de présenter l'ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition. Une fois de plus, nous avons combiné notre expertise avec la maîtrise de Noctua en matière de refroidissement silencieux pour créer une carte graphique qui offre une expérience inégalée sans compromis sur les niveaux sonores, reflétant ainsi la force et l'innovation de notre collaboration", a déclaré Kent Chien (Corporate Vice President et General Manager de l'ASUS Multimedia Business Unit).







"Les deux premières cartes graphiques Noctua Edition ont connu un succès retentissant, nous sommes donc fiers de poursuivre notre partenariat avec ASUS", déclare Roland Mossig (PDG de Noctua). "Comme pour les précédentes cartes Noctua Edition, nous avons collaboré étroitement avec ASUS pour créer la carte la plus silencieuse de sa catégorie, en apportant notre signature de faibles niveaux de bruit à la série GeForce RTX 4080."







Alors que les dissipateurs des RTX 3070 et RTX 3080 Noctua Edition ont déjà été adaptés en termes de taille et de disposition des caloducs afin de tirer le meilleur parti des performances aérodynamiques supérieures des ventilateurs Noctua NF-A12x25, le dissipateur de la RTX 4080 Noctua Edition a été redessiné de A à Z pour atteindre une efficacité thermique maximale : En ajoutant une chambre à vapeur et en utilisant ses capacités supérieures de diffusion de la chaleur pour transférer l'énergie thermique à cinq heatpipes de 8 mm au lieu de deux (plus trois heatpipes de 6 mm au lieu de six), l'édition Noctua offre des performances de refroidissement nettement supérieures à celles de la TUF Gaming GeForce RTX 4080 d'origine. En retour, cela lui permet de fonctionner avec des vitesses de ventilateur plus lentes et, combiné à l'efficacité des ventilateurs NF-A12x25, de fonctionner plus silencieusement que n'importe quelle autre carte refroidie à l'air dans sa catégorie.







Comme les cartes Noctua Edition précédentes, le modèle GeForce RTX 4080 dispose d'un double BIOS qui permet aux clients de basculer entre un profil de performance qui fournit les températures les plus basses du GPU et un profil silencieux qui autorise des températures légèrement plus élevées afin d'obtenir la meilleure acoustique possible. Pour répondre aux exigences des clients de Noctua, le profil silencieux est défini par défaut.



Pour les utilisateurs enthousiastes qui souhaitent aller plus loin, le logiciel ASUS GPU Tweak III inclus offre des possibilités supplémentaires telles que le réglage de courbes de ventilateur personnalisées ou le sous-voltage. Réduisant la puissance thermique de la carte, l'undervolting peut permettre à la carte de fonctionner encore plus silencieusement. Par exemple, la réduction de la tension du GPU d'environ 100 mV peut faire chuter les températures du GPU de plusieurs degrés et ainsi élargir la marge thermique pour ralentir encore plus les ventilateurs.



La GeForce RTX 4080 Noctua Edition dispose d'un système de contrôle semi-passif des ventilateurs (technologie ASUS 0 dB) qui peut éteindre complètement les ventilateurs dès que la température du GPU descend en dessous de 50 °C. Cela signifie que dans des configurations typiques avec des températures ambiantes faibles à modérées et des boîtiers bien ventilés, la carte peut fonctionner de manière entièrement passive à des charges de GPU faibles comme pendant les tâches de productivité bureautique, la navigation sur le web, ou même les jeux légers. Même en cas de charge élevée du GPU, comme pendant les jeux ou les tests de performance, la vitesse des ventilateurs reste extrêmement faible tant que la température ambiante à l'intérieur du boîtier n'est pas excessive.



En résumé, l'ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition est la carte idéale pour les amateurs de refroidissement silencieux qui exigent des performances GPU sérieuses sans sacrifier le silence de fonctionnement.



