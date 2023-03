Cooler Master et D-BOX s'associent pour créer une chaise de jeu haptique innovante.



Cooler Master, la marque de composants et de périphériques de haute performance, a annoncé aujourd'hui qu'elle a travaillé avec D-BOX pour produire sa dernière entrée sur le marché des chaises de jeu, la Motion 1 Haptic Gaming Chair. Cooler Master et D-BOX sont actuellement présents à la 2023 Game Developers Conference-GDC, qui se déroule à San Francisco du 20 au 24 mars 2023. Nous invitons tous les studios de jeux à venir expérimenter la chaise de jeu haptique Motion 1 au kiosque P1679 (Jeux du Québec).







Motion 1 est le premier fauteuil de jeu à moteur haptique au monde, développé en collaboration avec D-BOX, un leader mondial de la technologie haptique. Motion 1 est conçu pour fournir un retour haptique à vos jeux et à vos divertissements. Sentez les balles qui mitraillent votre canopée dans votre film de bataille aérienne préféré, les vagues de l'océan qui s'écrasent sur votre bateau lors d'un raid dans Assassin's Creed Valhalla ou la légère traction qui s'exerce lorsque vous accélérez dans votre jeu de course préféré. C'est une toute nouvelle dimension de retour d'information réaliste qui améliore votre jeu et votre divertissement dans un ensemble haut de gamme doté d'un confort ergonomique.







"Cooler Master a toujours été à la pointe de l'équipement de jeu, toujours à l'écoute des utilisateurs pour connaître leur avis sur les futurs produits", a déclaré Jimmy Sha, PDG de Cooler Master. "Le Motion 1 offre une immersion dans le jeu que nos clients espèrent.







"Avec plus de 20 ans d'expérience, D-BOX est considéré comme un vétéran dans le domaine de l'haptique. La chaise Cooler Master Motion 1 convient à une grande variété de jeux et à tous les joueurs ", a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. "Le design polyvalent développé par Cooler Master offre un confort inégalé pour le travail, le jeu et le visionnement de films. D-BOX est très heureux de collaborer avec une entreprise reconnue mondialement pour la qualité de ses produits et pour son engagement envers l'industrie."







Le Motion 1 peut produire plus de 65 000 ondes de mouvement pour créer un sentiment de présence qui complète ce que vous voyez et entendez. Tout cela dans un fauteuil conçu pour le confort : pivotement naturel, basculement, inclinaison, avec appui-lordose et appui-tête magnétiques, pour une ergonomie de pointe. Grâce aux modes Adaptive Gaming et Adaptive Audio, les joueurs ressentent chaque coup de poing, chaque recul et bien plus encore dans les jeux sur PC. Avec le mode audio adaptatif, les joueurs peuvent ressentir les textures et les vibrations en fonction du son du jeu.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Cependant, avec notre nouveau mode de jeu adaptatif, les joueurs peuvent créer des profils de jeu qui fournissent un retour haptique basé sur les actions qu'ils déclenchent à l'aide de leur clavier, de leur souris ou de leur manette de jeu. D'ici la fin de l'été, les joueurs pourront utiliser une combinaison de ces deux modes, créant ainsi une expérience haptique optimale et hyperréaliste pour tous les jeux PC, et non seulement pour les jeux codés spécifiquement par D-BOX.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP