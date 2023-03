Mise à jour des télécommandes Logitech Harmony Hub et Harmony Pro 2400.







Voilà bien longtemps que nous ne vous avons plus parlé des télécommandes universelles Logitech Harmony. Et pour cause, cela fait tout juste une année complète que Logitech ne leur a pas proposé la moindre mise à jour logicielle. Le dernier firmware 4.15.307 du Harmony Hub date effectivement du 29 mars 2022 !







Nous pouvons toutefois vous annoncer que les passerelles et télécommandes Harmony Hub et Harmony Pro 2400 Hub and Remote viennent de bénéficier en date du 13 mars 2023 d'une mise à jour de leur firmware respectivement en version 4.15.330 et 10.0.215.



D'après Logitech, ces deux mises à jour ajoutent le support de changements récemment effectués sur la plateforme SmartThings ce qui permettra d'assurer à l'avenir la compatibilité des télécommandes Logitech avec la plateforme de domotique développée par Samsung.



À noter également la mise à jour de l'application mobile Harmony pour les appareils Apple iOS en version 5.7.14 dans la même optique d'assurer la compatibilité avec la plateforme SmartThings. La mise à jour de l'application Harmony pour Google Android ne tardera sans doute pas.



Pour mettre à jour le firmware des télécommandes Harmony Hub et Harmony Pro 2400, cela se fait justement depuis l'application mobile Harmony pour smartphone et tablette ou bien depuis le logiciel MyHarmony pour PC Windows même si ce dernier n'a pas été actualisé depuis 2017 !



