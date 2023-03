Cooler Master lance le MasterFan Halo² avec des performances et une esthétique améliorées.



Cooler Master a lancé le MasterFan Halo², la nouvelle version de sa célèbre série MasterFan Halo. Les nouveaux ventilateurs de boîtier Dual Loop LED présentent une augmentation de 10 % de la taille des pales du ventilateur pour améliorer le flux d'air et les performances de refroidissement, tandis que la structure hybride assure la stabilité sans compromettre l'espace opérationnel. Le circuit intégré de pilotage amélioré améliore également les performances de refroidissement tout en minimisant le bruit du ventilateur, avec des vitesses de rotation allant jusqu'à 2050 tours par minute.







Cooler Master a lancé le MasterFan Halo², la nouvelle version de sa célèbre série MasterFan Halo. Les nouveaux ventilateurs de boîtier Dual Loop LED présentent une augmentation de 10 % de la taille des pales du ventilateur pour améliorer le flux d'air et les performances de refroidissement, tandis que la structure hybride assure la stabilité sans compromettre l'espace opérationnel. Le circuit intégré de pilotage amélioré améliore également les performances de refroidissement tout en minimisant le bruit du ventilateur, avec des vitesses de rotation allant jusqu'à 2050 tours par minute.



Cooler Master MF120 Halo² et MF120 Halo² White Édition Caractéristiques



- 120 mm, jusqu'à 2050 RPM,

- Pales de ventilateur 10 % plus grandes,

- Conception hybride,

- Éclairage ARGB plus vibrant,

- Mise à jour du circuit intégré de contrôle du ventilateur.



Caractéristiques du Cooler Master MF140 Halo² et MF140 Halo² White Édition



- 140 mm, jusqu'à 2050 RPM,

- Pales de ventilateur 10 % plus grandes,

- Conception hybride du châssis,

- Éclairage ARGB plus vibrant,

- Mise à jour du circuit intégré de contrôle du ventilateur.



Liens produits :



- Cooler Master MF120 Halo² : Cliquez ICI,

- Cooler Master MF120 Halo² Blanc : Cliquez ICI,

- Cooler Master MF140 Halo² : Cliquez ICI,

- Cooler Master MF140 Halo² Blanc : Cliquez ICI.



VORTEZ