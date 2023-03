GIGABYTE lance l'alimentation UD1300GM PG5.



GIGABYTE annonce aujourd'hui la nouvelle alimentation UD1300GM PCIE 5.0, qui supporte entièrement les derniers standards PCIe Gen 5.0 et ATX 3.0. L'alimentation GIGABYTE UD1300GM PCIE 5.0 prend en charge la norme PCIe Gen 5.0 et peut fournir jusqu'à 600 watts de puissance à la carte graphique grâce au connecteur 12VHPWR à 16 broches.







L'alimentation GIGABYTE UD1300GM PCIE 5.0 hérite de l'esprit du design Ultra Durable de GIGABYTE, en introduisant une variété de matériaux et de designs de haute qualité. Le design Ultra Durable combine des condensateurs japonais principaux de haute qualité, une solution thermique améliorée, un ventilateur intelligent à palier hydraulique (HYB) de 140 mm et six circuits de protection OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP.







Caractéristiques principales



- Ultra durable (condensateurs japonais principaux, solution thermique améliorée, ventilateur intelligent à palier hydraulique (HYB) de 140 mm, protection OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP),

- Supporte la carte graphique PCIe Gen 5.0,

- Supporte le standard Intel ATX 3.0,

- Certifié 80 PLUS Gold,

- Conception de câble entièrement modulaire,

- Taille compacte,

- 10 ans de garantie (variable selon les régions).



GIGABYTE n'a pas révélé de prix à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour en savoir plus sur le nouveau bloc d'alimentation UD1300GM PCIE 5.0, rendez-vous sur le site de GIGABYTE : Cliquez ICI.



