Colorful Releases CVN B760I FROZEN WIFI V20 White Mini-ITX motherboard adoptant le chipset B760.



Colorful a dévoilé sa dernière carte mère Mini-ITX blanche, la "CVN B760I FROZEN WIFI V20", qui utilise le chipset Intel B760. Le circuit d'alimentation comprend un circuit d'alimentation numérique 7+1 phases qui incorpore Dr.MOS et FCC Ferritic Inductor pour atteindre une haute efficacité. En outre, un grand dissipateur thermique a été inclus pour assurer un fonctionnement stable des CPU haut de gamme en refroidissant le Dr.MOS et les bobines d'inductance.



















Le CVN B760I FROZEN WIFI V20 possède des caractéristiques impressionnantes, notamment deux emplacements de mémoire DDR4-4800, qui peuvent contenir jusqu'à 64 Go de mémoire, un emplacement d'extension PCI Express 5.0 (x16), quatre emplacements de stockage SATA 3.0 et deux emplacements M.2 (PCI Express 4.0 x 4). L'emplacement M.2 de surface est également équipé d'un dissipateur thermique en aluminium. En outre, le CVN B760I FROZEN WIFI V20 est équipé de Realtek RTL8125 2.5 Gigabit LAN, Intel AX201 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, et 5.1ch HD audio pour les fonctionnalités réseau et audio, respectivement.



Le prix n'est pas encore connu.



THE GURU3D