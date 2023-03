ZALMAN lance trois casques de jeu promettant une qualité sonore impressionnante.



ZALMAN a lancé trois nouveaux casques de jeu, dont un modèle haut de gamme, le "ZM-HPS700-W", qui présente un motif d'oreille de lutin. Ce modèle prend en charge les connexions sans fil 2,4 GHz et filaires 3,5 mm et dispose de trois modes sonores professionnels, ce qui le rend parfait pour les jeux, la musique et les performances en direct. Les fonctions de son surround virtuel 7.1 canaux et d'éclairage LED RVB s'ajoutent à ses caractéristiques.







Le "ZM-HPS610" est un modèle de milieu de gamme qui prend en charge les connexions USB et 3,5 mm. Il dispose d'un contrôleur sur le câble pour le volume, la coupure du microphone et le contrôle de l'éclairage RVB. Avec une sensibilité de 110dB±3dB et une bande de fréquence de lecture de 20-20 000Hz, ce modèle promet une expérience audio exceptionnelle.







Le "ZM-HPS310" est un modèle d'entrée de gamme qui prend en charge la connexion USB et dispose d'un contrôleur sur le câble pour le volume, la coupure du microphone et l'éclairage RVB. Avec une sensibilité de 106 dB±3 dB et une bande de fréquence de lecture de 20 à 20 000 Hz, ce modèle est parfait pour ceux qui veulent une expérience audio décente sans se ruiner.







Le "ZM-HPS700-W" est proposé au prix de 115.90 euros et est disponible en noir ou en blanc. Le "ZM-HPS610" est proposé au prix de 99.90 euros, tandis que le "ZM-HPS310" est proposé au prix de 69.90 euros.



