Le SSD Crucial T700 PCIe 5.0 en avant-première atteint des vitesses de lecture et d'écriture de 12 Go/s.



Crucial souhaite susciter un intérêt précoce pour un prochain modèle de SSD, et l'équipe de Linus Tech Tips a reçu et testé une unité d'échantillonnage. Le T700 est une solution de stockage SSD PCIe Gen 5 NVMe M.2 basée sur un contrôleur Phison PS5026-E26, qui est un choix très courant pour la génération actuelle de SSD PCIe 5.0 disponibles sur le marché. Les puces Micron 3D NAND semblent être présentes sur le PCB du T700, et un dissipateur thermique de marque Crucial est monté sur l'unité d'échantillonnage fournie. Il est intéressant de noter que l'unité T700 découverte ressemble étrangement à l'échantillon E26 Engineering Reference de Phison, bien que ce dernier semble comporter des puces mémoire SK Hynix au lieu de Micron.















L'équipe LTT a publié les résultats d'une session de test Crystal Disk Mark, et le T700 a atteint des vitesses maximales de 12,4 Go/s en lecture séquentielle et de 11,9 Go/s en écriture. Cela représente un bond de près de deux fois par rapport aux performances du SSD P5 Plus de Crucial basé sur le PCIe 4.0, ce qui constitue une amélioration substantielle et est également très impressionnant si l'on considère que le T700 utilise une solution de refroidissement passive.







Le compte Twitter de Crucial Memory a déclaré, en réponse au tweet de LTT, que le T700 "sortira en mai".







Le prix du T700 n'est pas encore connu, mais on peut s'attendre à ce qu'il soit cher, car les entreprises demandent une prime pour les technologies SSD de pointe pendant les périodes de lancement.



TECHPOWERUP