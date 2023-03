Ubisoft célèbre le cinquième anniversaire de Far Cry 5 avec une mise à jour Next-Gen pour les consoles, le week-end d'essai gratuit débutera le 23 mars sur toutes les plateformes.

Ubisoft célèbre le cinquième anniversaire de Far Cry 5 avec une mise à jour Next-Gen pour les consoles, le week-end d'essai gratuit débutera le 23 mars 2023 sur toutes les plateformes.



Aujourd'hui, Far Cry 5 reçoit un patch 60 FPS sur Xbox Series X|S et PS5 dans le cadre des célébrations de son cinquième anniversaire. Affrontez Joseph Seed et ses hérauts avec un taux de rafraîchissement deux fois plus élevé, tout en explorant les différentes régions de Hope County et en libérant ses citoyens. Le patch 60 FPS s'applique à tous les modes de jeu de Far Cry 5, ainsi qu'à ses trois DLC : Hours of Darkness, Lost on Mars et Dead Living Zombies. C'est donc le moment idéal pour plonger dans les histoires de Wendell Redler, Nick Rye et Guy Marvel, respectivement.







En plus d'une expérience visuelle plus fluide, les joueurs de la Xbox Series X|S bénéficieront d'une meilleure résolution pour Far Cry 5. La Xbox Series X pourra faire tourner le jeu avec une résolution de 3 840 × 2 160 et 4K, tandis que la Xbox Series S le fera tourner avec une résolution de 1 920 x 1 080. Les joueurs PS5 pourront toujours éliminer la famille Seed avec une résolution de 2 880 x 1 620.











Découvrez le monde ouvert de Hope County, Montana, assiégé par une secte fanatique de l'apocalypse. Plongez dans l'action en solo ou en coopération à deux joueurs dans la campagne narrative, utilisez un vaste arsenal d'armes et d'alliés et libérez Hope County de Joseph Seed et de son culte.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



À propos de Far Cry 5 :



Bienvenue à Hope County, Montana, la terre des libres et des braves, mais aussi le foyer d'une secte fanatique de l'apocalypse. Tenez tête au chef de la secte, Joseph Seed, et à ses frères et sœurs, afin d'allumer les feux de la résistance et de libérer la communauté assiégée.















Célébrez le 5e anniversaire de l'un des jeux les plus acclamés de la franchise Far Cry et obtenez jusqu'à 85 % de réduction sur toutes les éditions !



- Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.techpowerup.com/img/www.farcry.com/farcry5



Far Cry 5 : est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Ubisoft Connect, Ubisoft+, Steam et Epic Games.



