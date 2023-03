THE GURU3D nous propose le test d'une nouvelle carte mère : L'ASUS ROG STRIX B760-F Gaming WIFI.







ASUS vient d'annoncer la sortie de la ROG STRIX B760 F-Gaming WIFI, une nouvelle carte mère conçue pour les joueurs et les passionnés. La ROG STRIX B760 F-Gaming WIFI est construite sur le chipset Intel B760 et supporte les derniers processeurs Intel Core 13ème génération. C'est un excellent choix pour les joueurs et les passionnés qui souhaitent construire un PC performant pour les jeux et d'autres applications exigeantes. L'une des principales caractéristiques de la carte mère ROG STRIX B760 F-Gaming WIFI est la prise en charge de la mémoire haute vitesse. La carte mère prend en charge la mémoire DDR5 avec des vitesses allant jusqu'à 7800 MHz, ce qui permet d'augmenter considérablement les performances pour les jeux et les autres applications gourmandes en mémoire. Le ROG STRIX B760 F-Gaming WIFI est également doté d'une variété de fonctionnalités conçues pour améliorer l'expérience de jeu.



Il dispose d'un port Intel Ethernet 2,5G qui fournit une connexion Internet rapide et stable pour les jeux en ligne et les transferts de données. Il est également équipé d'un module Intel WiFi 6E AX201 qui offre une connectivité sans fil rapide et fiable. De plus, elle intègre un éclairage Aura RGB qui permet aux utilisateurs de personnaliser l'éclairage de la carte mère en fonction de leur style personnel. Le ROG STRIX B760 F-Gaming WIFI est également équipé d'un système d'alimentation robuste à 17 phases virtuelles qui fournit une alimentation stable et efficace au CPU.



La carte mère dispose d'une conception à 16+1 étages d'alimentation qui fournit une alimentation efficace au CPU, garantissant un fonctionnement stable du système, même en cas d'overclocking. Le ROG STRIX B760 F-Gaming WIFI dispose également d'une variété d'options de connectivité qui facilitent la connexion de périphériques et d'autres appareils. Il dispose de ports USB 3.2 Gen 2 ainsi que de ports USB 2.0. En outre, il dispose d'une variété de sorties audio et vidéo, y compris HDMI et DisplayPort, ce qui facilite la connexion à une variété d'écrans par l'intermédiaire du processeur IGP. Il s'agit toutefois d'une carte mère de série B coûteuse, puisqu'elle coûte 279 $.







En termes de performances, le chipset B760 est capable de fournir des performances solides pour les jeux et la création de contenu. Dans les tests de référence, il est au même niveau que le chipset Z790, plus cher, dans de nombreux jeux, et il peut également prendre en charge des tâches exigeantes telles que l'édition vidéo et le rendu 3D. Toutefois, il convient de noter que le chipset B760 ne prend pas en charge l'overclocking, principalement en raison de la conception plus restrictive du VRM. Dans l'ensemble, le chipset B760 est un ajout solide à la gamme de chipsets d'Intel. Il offre un équilibre entre les performances et les fonctionnalités pour les consommateurs grand public et les consommateurs soucieux de leur budget. Ceci étant dit, examinons de plus près la plate-forme avant de passer aux tests.



