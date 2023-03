AQIRYS annonce les boîtiers Sargas et Naos Pro, les ventilateurs de boîtiers Vela et Cetus.



AQIRYS, la marque de jeux roumaine la plus en vogue, annonce l'élargissement de sa gamme de boîtiers PC haut de gamme avec deux nouveaux modèles midi-tour, SARGAS et NAOS PRO. Les modèles annoncés aujourd'hui, compatibles avec les cartes mères ATX, offrent des caractéristiques élégantes et une belle expérience utilisateur dans la construction et l'utilisation d'un PC de jeu haut de gamme. Nommés d'après deux stars impressionnantes, les nouveaux boîtiers SARGAS et NAOS PRO utilisent des panneaux avant en métal de type mesh pour un look minimaliste, un flux d'air frais constant, et des panneaux latéraux en verre trempé teinté gris clair pour révéler l'intérieur du PC de façon mystérieuse et sans obstruction.







Les deux modèles comprennent quatre ventilateurs de 120 mm équipés de connecteurs dédiés ARGB à 3 broches et PWM à 4 broches pour l'éclairage ARGB et la vitesse contrôlée par PWM, ainsi qu'un contrôleur hub avec une télécommande sans fil pour contrôler et synchroniser facilement l'éclairage du boîtier avec d'autres composants. Les intérieurs spacieux de SARGAS et NAOS PRO - protégés par des filtres à poussière amovibles et faciles à nettoyer - sont prêts à accueillir les composants matériels les plus récents et les plus exigeants. De plus, les découpes spécifiques et le système de gestion des câbles intégré à l'arrière du plateau de la carte mère permettent d'obtenir une apparence soignée, sans aucun câble en vue sur les deux modèles.







SARGAS séduit par son aspect moderne et ses ports d'E/S rétroéclairés (dont deux ports USB 3.0) placés sur le côté gauche entre le panneau de verre et un panneau métallique secondaire. Le nombre maximum de ventilateurs de 120 mm supportés est de neuf, et il est également possible d'utiliser des ventilateurs de 140 mm à l'avant et sur le dessus. Les formats de cartes mères compatibles sont Mini-ITX, Micro-ATX et ATX, et les cartes vidéo installées peuvent atteindre 400 mm de long. Pour le refroidissement du CPU, on peut utiliser un refroidisseur classique d'une hauteur maximale de 178 mm ou des systèmes de refroidissement liquide avec des radiateurs allant jusqu'à 420 mm à l'avant et 360 mm sur le dessus. Enfin, SARGAS prévoit également un masque amovible pour cacher les câbles et la possibilité de monter verticalement des cartes d'extension via les trois emplacements PCI verticaux.











Le boîtier NAOS PRO augmente les caractéristiques déjà classiques du modèle NAOS en élargissant ses capacités matérielles avec plus d'espace et une connectivité USB Type-C 3.1. Douze est le nombre maximum de ventilateurs de 120 mm pris en charge, et l'option d'utiliser des pièces de 140 mm à l'avant et sur le dessus est, bien sûr, disponible. Les formats de cartes mères compatibles sont Mini-ITX, Micro-ATX et ATX, et les cartes vidéo installées peuvent atteindre 420 mm de long. En outre, il est possible d'utiliser un refroidisseur classique d'une hauteur maximale de 160 mm ou des systèmes de refroidissement liquide avec des radiateurs allant jusqu'à 360 mm montés à l'avant ou sur le dessus pour le refroidissement du processeur.







Parallèlement à la sortie des boîtiers SARGAS et NAOS PRO, AQIRYS annonce également la disponibilité du ventilateur installé dans les deux modèles. Le ventilateur CETUS 4PW-12DL24-ARGB de 120 mm utilise 24 LEDs qui créent deux anneaux de lumière ARGB. Il est disponible seul pour ceux qui cherchent à augmenter le flux d'air dans les boîtiers nouvellement annoncés, mais aussi dans le kit VELA 3-fan, qui comprend trois ventilateurs, un contrôleur hub et une télécommande sans fil, pour les utilisateurs qui veulent rafraîchir complètement le système de refroidissement de n'importe quel autre boîtier PC.



Les nouveaux produits AQIRYS seront disponibles sur shop.aqirys.com avec les prix de vente conseillés suivants :



- Mallette AQIRYS Sargas - 137.99 euros,

- Boîtier AQIRYS Naos Pro - 97.99 euros,

- Kit 3 ventilateurs AQIRYS Vela - 44.99 euros,

- Ventilateur AQIRYS Cetus 4PW-12DL24-ARGB - 11.99 euros.



TECHPOWERUP