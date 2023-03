Cinq ventilateurs pour la série Mega Gamer GPU RTX 40 de Maxsun.



Le partenaire chinois Maxsun a annoncé aujourd'hui sa nouvelle ligne de produits phares baptisée Mega Gamer GPU (MGG), qui embarque cinq ventilateurs sur les GPU de la série RTX 40. La première carte à recevoir cette nouvelle marque est la RTX 4070 Ti de NVIDIA qui, selon Maxsun, sera livrée avec un overclock d'usine, mais les spécifications complètes n'ont pas encore été précisées. Le réseau de cinq ventilateurs n'est pas le seul aspect unique de cette nouvelle gamme, car le design visuel général présente un capot arrondi frappant avec un grand panneau LED RGB fixé magnétiquement sur le dessus.











La disposition des ventilateurs semble d'abord être un ensemble traditionnel de trois ventilateurs de ~100 mm orientés vers le bas, mais un coup d'œil vers le haut de la carte révèle les deux derniers ventilateurs de ~40 mm flanqués à chaque extrémité. Ces ventilateurs sont configurés comme des ventilateurs d'échappement pour le finstack, probablement destinés à aider à tirer la chaleur vers le haut et loin de la carte au lieu de la projeter vers le bas dans la carte mère. Le ventilateur de 40 mm situé à l'avant de la carte semble apporter un certain bénéfice puisqu'il se trouve directement au-dessus du VRM à gauche de la puce du GPU.











Pour ceux d'entre vous qui se souviennent de l'époque révolue de 2012, il est probable qu'une ampoule s'allume dans le département mémoire, car ce n'est pas le premier GPU à contenir un nombre excessif de ventilateurs. Certains GPU de la série Super Overclock de Gigabyte étaient équipés de cinq ventilateurs de 40 mm sur un design encombrant à trois fentes, notamment leur GeForce GTX 680 Windforce 5X SOC et leur Radeon HD 7970 SoC exceptionnellement limité. Contrairement à la conception MGG de Maxsun, ces conceptions ont disposé tous les ventilateurs le long du bord supérieur dans une configuration de "traction" pour forcer l'air à monter à travers la pile d'ailettes dense et à s'éloigner de la carte mère. Comme pour la MGG de Maxsun, il s'agit de cartes overclockées avec une esthétique visuelle unique.



TECHPOWERUP