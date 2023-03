GELID annonce la pâte thermique GC-4.



Nous sommes heureux de vous présenter la pâte thermique GC-4, la solution ultime pour les problèmes de surchauffe de vos appareils électroniques. Que vous soyez un joueur, un graphiste ou simplement quelqu'un qui utilise son ordinateur pendant de longues heures, vous savez à quel point c'est frustrant lorsque votre appareil commence à ralentir à cause d'une surchauffe.







C'est là que la pâte thermique GC-4 entre en jeu. Notre nouvelle formule est conçue pour offrir une conductivité thermique et des performances de refroidissement supérieures, ce qui permet de réduire les températures et d'éviter la surchauffe. La pâte thermique GC-4 offre une excellente conductivité thermique et une grande stabilité, ce qui permet à votre appareil de rester froid même en cas de charge importante.







Mais ne nous croyez pas sur parole : notre produit a été rigoureusement testé pour s'assurer qu'il répond aux normes les plus strictes en matière de qualité et de performance. De plus, il est facile à appliquer, ce qui en fait une excellente option pour les professionnels et les bricoleurs. La pâte thermique GC-4 de Gelid Solutions est disponible en trois formats : Seringues de 10 grammes, 1 gramme et 3,5 grammes, adaptées aux différents besoins d'application.







Alors pourquoi attendre ?



Dites adieu aux problèmes de surchauffe et procurez-vous la pâte thermique GC-4 dès aujourd'hui !



Caractéristiques



- Densité (g/cm) : 2.30,

- Viscosité (Poise) : 1000,

- Température de fonctionnement (°C) : -30~150,

- Contenu net : 1 g, 3.5 g, 10 g.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP