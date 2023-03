INTEL ARC nous propose des nouveaux pilotes graphiques en version : 101.4148 Bêta.



Intel Graphics a publié aujourd'hui la dernière version des pilotes graphiques Arc GPU.



La version 101.4148 beta est accompagnée d'une optimisation Game On (day-zero) pour :





"Deceive Inc"



Ainsi que :





"Diablo 4 (bêta)"



Une optimisation pour Sons of The Forest. Elle corrige un problème dans lequel la version Xbox Game Pass de Riftbreaker (DX12) présente une rare corruption de l'affichage des lignes noires, ainsi que des performances inférieures aux attentes pour Resident Evil 4 Remake Chainsaw Demo (DX12). La société a également profité de l'occasion pour souligner qu'avec les récentes baisses de prix de l'Arc A750 à 249 $, elle offre entre 54 % et 76 % de performances supplémentaires par dollar par rapport à la GeForce RTX 3060 concurrente.







GAMING HIGHLIGHTS



Intel Game On Driver support on Intel Arc A-series Graphics for :



- Deceive Inc,

- Diablo 4 (Beta).



Optimisation de la performance des jeux sur Intel Arc A-series Graphics pour :



- Sons of The Forest.



PROBLÈMES CORRIGÉS



Produits Intel Arc Graphics :



- The Riftbreaker (DX12) peut présenter une corruption des lignes noires avec la version Xbox Game Pass.

- Resident Evil 4 Remake Chainsaw Demo (DX12) peut présenter des performances inférieures aux attentes pendant le jeu.



Produits à processeur Intel Core :



- Uncharted : Legacy of Thieves Collection (DX12) peut présenter une corruption des textures ou des bandes pendant le jeu.

- Warhammer 40,000 : Darktide (DX12) peut présenter une corruption de texture ou de bande pendant le jeu.

- Dirt 5 (DX12) peut présenter une corruption de texture dans la boîte à ciel.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP