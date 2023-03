Les Ryzen 9 7950X tournent faussement à 6,3 GHz en raison d'un bug étrange de Windows.







Un nouveau bug affectant les processeurs AMD Ryzen de la série 7000 a été découvert. Il augmente artificiellement la vitesse d'horloge du processeur au-delà de la vitesse physique de la puce. Le YouTubeur PRO Hi-Tech a découvert le problème grâce à l'un de ses spectateurs qui a constaté que son Ryzen 9 7950X passait à 6,3 GHz s'il mettait son système en mode veille au bon moment. Ce bug affecte également les résultats des benchmarks, le spectateur ayant rapporté des scores Cinebench plus élevés lorsque le bug était actif.







Il s'avère que ce bogue est lié à un problème de synchronisation vieux de dix ans qui affecte les systèmes d'exploitation Windows et qui se produit lorsqu'une horloge interne de Windows se dérègle et signale des valeurs erronées. Les programmes de surveillance tiers et les applications d'analyse comparative interprètent alors mal les données qui leur sont transmises, en raison des valeurs incorrectes rapportées par la minuterie. Connu sous le nom de "bug RTC", ce problème est très répandu dans la communauté de l'overclocking depuis son apparition dans Windows 8. Les bases de données d'overclocking telles que HWBot ont été contraintes d'interdire purement et simplement toutes les soumissions d'overclocking qui ne prenaient pas les précautions nécessaires, afin d'éviter que le bug ne fausse les résultats.



Une petite vidéo explicative : Cliquez ICI.



Le bogue a pris de multiples formes depuis son apparition dans Windows 8, mais le principal problème provient de la minuterie LAPIC présente dans Windows 8, 10 et 11. Cette minuterie est connue pour être très volatile en fonction du BCLK du CPU et peut afficher de fausses lectures si l'horloge de base est manuellement overclockée ou underclockée au-delà ou en deçà de la fréquence standard de 100 MHz. C'est la seule explication à la façon dont ce 7950X a pu atteindre des vitesses d'horloge et des résultats de référence artificiellement gonflés. Pour reproduire le bogue, l'observateur a souligné que le processeur doit fonctionner à sa fréquence turbo maximale lorsque le système s'éteint. Ce bogue doit interrompre une fonction liée à l'horloge de base du système, ce qui entraîne soit un changement physique de la vitesse d'horloge du système, soit un rapport erroné de la minuterie LAPIC.



Quoi qu'il en soit, il semble s'agir d'une erreur de code AGESA sur la plateforme Ryzen 7000, puisque la technique utilisée pour recréer ce bug n'a été découverte que sur le Ryzen 9 7950X jusqu'à présent. Ce n'est pas surprenant si l'on considère que les problèmes initiaux de Ryzen 7000 ont été considérables, tournant autour de versions BIOS immatures qui peuvent causer l'instabilité du CPU, l'instabilité de la DDR5, des problèmes de démarrage, et même faire disparaître complètement le mode veille avec EXPO activé - ce dernier point, je le dis d'expérience. J'espère qu'AMD parviendra rapidement à résoudre ce problème et à fournir un correctif avec une nouvelle mise à jour du microcode AGESA avant que HWBot ne retire toutes ses soumissions Ryzen 7000 du site.



HOTHARDWARE