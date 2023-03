Gigabyte présente sa nouvelle carte graphique RTX 4070 Ti WindForce Series.



Gigabyte a présenté sa nouvelle NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti WindForce, qui sera en fait une sixième UGS dans la gamme RTX 4070 Ti, aux côtés de deux modèles AORUS, Eagle, Gaming, et AERO. De manière surprenante, il s'agit d'un tout nouveau design qui n'a jamais été utilisé sur les cartes Gigabyte précédentes, avec un refroidisseur à 2,5 fentes et trois ventilateurs.











Gigabyte n'a pas donné beaucoup d'informations, nous ne savons donc pas quand la nouvelle Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti WindForce sera disponible ni à quel prix, mais on peut supposer qu'elle pourrait être la moins chère de la gamme. La nouvelle RTX 4070 Ti WindForce est également une carte OC edition, ce qui signifie qu'elle est livrée avec un léger overclock d'usine, poussant le GPU à 2625 MHz, ce qui représente un overclock mineur de 15 MHz.











Selon les détails fournis par Gigabyte, le nouveau système de refroidissement WindForce comprend trois ventilateurs de 80 mm à rotation alternée, huit caloducs en cuivre et une plaque en cuivre à contact direct. Il est également livré avec une plaque arrière en métal. Bien sûr, il a toujours besoin d'un connecteur d'alimentation unique à 16 broches, qui est situé sur le dessus.



La Gigabyte RTX 4070 Ti WindForce OC (GV-N407TWF3OC-12GD) n'est pas encore disponible au détail.



TECHPOWERUP