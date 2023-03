[IT PARTNERS 2023] PHILIPS nous propose un nouvel écran PC : Le EVNIA 34M2C7600MV.



L'IT Partners n'est pas l'occasion de voir des nouveautés, mais toujours l'occasion de vous montrer en live des images de produits fraîchement sortis. Mais cette fois-ci, Philips nous expose un nouvel EVNIA inconnu au bataillon. Il reprend toute la ligne Zen de la série EVNIA avec une allure blanche et de l'Ambiglow. Le 34M2C7600MV propose une dalle de type VA avec un rétro-éclairage variable en mini led sur 1152 zones. Il est capable de monter jusqu'à 165 Hz avec une prise en charge de l'adaptive Sync sur une définition de 3440 x 1440 pixels. Le temps de réponse donné est de 2,5 ms GtG et le taux de contraste de 3000:1. L'écran affiche 1,07 milliard de couleurs certifié HDR 1400 et est capable de couvrir 97 % de l'espace colorimétrique DCI-P3. Ainsi que 140 % du sRGB et 92 % de l'Adobe RVB. Et bien sûr avec un calibrage d'usine dont le deltaE est certifié inferieur à 2.















La connectique est constituée de deux ports HDMI 2.1 et d'un DisplayPort 1.4. On retrouve aussi un USB Type-C prenant en charge la fonction DP ainsi que quatre ports USB Type-A 3.2 Gen1. L'écran est réglable en hauteur, en rotation et en inclinaison.Tous les détails sont ici.



