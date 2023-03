[IT Partners 2023] : Le nouveau boitier PC de COUGAR : Le Cratus tubul'air.



Dévoilé il y a quelques mois, le boitier Cratus de COUGAR s'exposait fièrement, et ce sur un bureau motorisé de la marque. Mais ceci est une autre histoire. Et autant le dire tout de suite, nous avons été surpris par les dimensions du boitier. Il est gros, nous le savions, mais en vrai... Quelle claque ! Le boitier en impose vraiment et, même s'il ne plaira pas à tout le monde, il faut dire qu'il fait son petit effet avec ses larges pièces en verre trempé et sa construction autour d'une structure en acier tubulaire partiellement cachée.







A l'intérieur, le boitier ne manque pas de place et il sera possible d'installer de très jolies configurations, évidemment avec une touche certaine de RGB afin de maximiser le design hors-norme du boitier. Un éclairage RGB qui est d'ailleurs très léger par défaut, avec une petite barre sur le haut de la façade, dans une partie séparée des emplacements pour les ventilateurs avant. Avec un ersatz de poignée ou d'aileron, l'allure est réellement originale.















Mais revenons au RGB. Car si on a bien du verre trempé, COUGAR a décidé de donner dans le teinté afin d'avoir un look général qui tend vers le noir. Sans RGB, nous n'aurons donc que des miroirs et les composants resteront invisibles. Et il serait dommage d'avoir un tel boitier pour ne pas voir ses entrailles et son coeur, non ?



