Corsair lance le SSD blanc MP600 PRO LPX M.2 PCIe 4.0, compatible PS5 et jusqu'à 4 To.







Corsair a présenté ses nouveaux SSD MP600 PRO LPX M.2 PCIe 4.0 compatibles avec la console Sony PS5, offrant des capacités de stockage de 1 à 4 To et une nouvelle variante de dissipateur thermique de couleur blanche. Le nouveau SSD compatible avec la PS5 est disponible sur le site de Corsair au prix de 464.99 Dollars.







Corsair lance un nouveau coloris blanc sur le SSD MP600 PRO LPX M.2 PCIe 4.0 compatible PS5 qui se vend au détail à 465 Dollars







Cette nouvelle variante blanche du SSD Corsair MP600 PRO LPX offre les mêmes performances que celles que les utilisateurs peuvent attendre du modèle original MP600 LPX. Il offre un format compact M.2 2280 et la société assure que le SSD est prêt à l'emploi et que les utilisateurs n'auront pas à télécharger de logiciel supplémentaire pour le support.



La nouvelle version du Corsair MP600 PRO LPX est équipée d'un répartiteur de chaleur en aluminium préinstallé, relativement fin mais capable de dissiper la chaleur du SSD et de limiter l'étranglement. Il est fabriqué avec une carte NAND 3D TLC durable, offrant de superbes performances et une durée de vie bien plus longue que la plupart des SSD PS5 concurrents.



Les vitesses de lecture séquentielle et d'écriture du SSD Corsair MP600 PRO LPX (blanc) sont respectivement de 7,1 Gbps et de 6,8 Gbps. En ce qui concerne les vitesses de lecture aléatoire, Corsair annonce une vitesse de 1000K IOPS pour les taux de lecture et des vitesses d'écriture de 1200K IOPS, avec des volumes d'écriture complets équivalant à 3000 TBW.



Dans la vidéo ci-dessous, la chaîne YouTube NASCompares montre les performances et le chargement du SSD Corsair MP600 PRO LPX noir d'origine, mais a mis à jour les dissipateurs thermiques et les disques durs compatibles avec la PS5. Dans les deux vidéos, le Corsair MP600 PRO LPX est très performant et reste recommandé comme l'un des meilleurs disques SSD pour la console PS5.



Une petite vidéo de test : Cliquez ICI.



Amazon présente également la nouvelle variante blanche du disque SSD Corsair MP600 PRO LPX, dont le détaillant en ligne a listé les trois différentes capacités :



- Corsair MP600 PRO LPX SSD (1 To) - 99,99 Dollars,

- Corsair MP600 PRO LPX SSD (2 To) - 199,99 Dollars,

- Corsair MP600 PRO LPX SSD (4 To) - 474,99 Dollars.



Sur le site de Corsair, toutes les versions des SSD MP600 PRO LPX sont couvertes par une garantie de cinq ans, tandis qu'Amazon propose des plans d'assurance par le biais d'Affirm pour étendre le support de votre achat. Si vous choisissez de ne pas souscrire à l'assurance Affirm, Amazon propose la politique de remplacement ou de retour de 30 jours du détaillant, et certains disques peuvent être retournés gratuitement. Par ailleurs, si vous préférez la variante noire d'origine, elle est toujours disponible en versions 500 To, 1 To, 2 To et 4 To, cette dernière étant proposée au même prix que la nouvelle variante.



WCCFTECH