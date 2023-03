Lancement de la gamme d'alimentations ATX 3.0 de FSP.



FSP lance la nouvelle génération d'alimentations ATX 3.0, supportant la dernière interface PCIe Gen 5. Soucieux d'améliorer l'efficacité et la fiabilité de ses alimentations, FSP a maîtrisé le guide de conception des alimentations ATX Version 3.0 (ATX 3.0) Multi-Rail d'Intel, conçu pour répondre à la demande de puissance plus élevée du matériel le plus récent. Les alimentations FSP nouvellement mises à jour sont conçues sur mesure pour extraire les meilleures performances de la technologie de la prochaine génération, y compris la série RTX 40 de NVIDIA et la série RX 7000 d'AMD, des cartes graphiques gourmandes en énergie.







Aujourd'hui, FSP propose six blocs d'alimentation avec des spécifications ATX 3.0 et PCIe 5.0. Les alimentations FSP HYDRO G PRO équipées de la nouvelle mise à jour ATX3.0 seront les premières à arriver sur les étagères, suivies par l'HYDRO PTM PRO, l'HYDRO GT PRO et l'HYDRO PTM X PRO, respectivement. Ils sont disponibles en versions Gold et Platinum de 850 W à 1200 W.



De plus, les alimentations de la série DAGGER PRO 850W et 1000W, conçues pour le facteur de forme SFX et conformes aux normes PCIe Gen 5 et V4.0, seront prêtes à être lancées au quatrième trimestre de cette année, en même temps que la toute nouvelle alimentation HYDRO Ti PRO ATX 3.0 de FSP. L'HYDRO Ti PRO est la première alimentation ATX 3.0 et PCIe Gen 5 conçue avec une efficacité Titanium, disponible en 850W et 1000W.



Ces nouvelles alimentations sont équipées du tout dernier connecteur 12VHPWR conçu pour fournir jusqu'à 600 W de puissance brute, sans entrave, à la carte graphique. Avec des bornes complètement isolées pour une protection accrue, ils sont entièrement remasterisés pour gérer les pics de puissance spectaculaires que de nombreuses cartes graphiques haut de gamme plus récentes tirent en charge maximale. Pour que les consommateurs puissent facilement reconnaître les nouveaux modèles mis à niveau, FSP a utilisé des étiquettes claires sur le design de l'emballage, séparant les anciennes unités des nouvelles.



Prix et garantie



- FPS HYDRO Ti PRO (Efficacité Titane / TBA).



FSP HYDRO PTM X PRO

Efficacité Platine / Garantie 10 ans



- FSP HYDRO PTM X PRO 1200W : 199.99 euros,

- FSP HYDRO PTM X PRO 1000W : 189.99 euros,



FSP HYDRO PTM PRO (Efficacité Platine / Garantie 10 ans)



- FSP HYDRO PTM PRO 1200W : 219.99 euros.



FSP HYDRO G PRO (Gold Efficiency / 10 ans de garantie)



- FSP HYDRO G PRO 1000W : 164.99 euros,

- FSP HYDRO G PRO 850W : 149.99 euros.



FSP HYDRO GT PRO (Gold Efficiency / 10 ans de garantie)



- FSP HYDRO GT PRO 1000W : 149.99 euros,

- FSP HYDRO GT PRO 850W : 134.99 euros.



FSP DAGGER PRO (SFX / Gold Efficiency / 10 ans de garantie)



- FSP DAGGER PRO 850W : 129.99 euros.



