[IT Partners 2023] : Le nouveau boitier PC Phanteks NV7 : Il arrive !







Depuis le CES, nous attendons avec une certaine impatience un produit de Phanteks : l'énorme boitier NV7. Car si la concurrence est très active sur le segment du boitier conçu pour mettre en avant les composants, les nombreuses possibilités aperçues lors du salon de Las Vegas ont su nous convaincre. Et puis, nous parlons de Phanteks après tout !







Tout cela pour dire que le boitier faisait son show sur le stand 1foTrade lors de l'IT Partners, dans une version blanc qui n'accueille qu'une petite carte mère avec un ventirad top-flow JONSBO. De quoi bien voir, justement, les cache qui vont venir recouvrir les passages pour les câbles et entourer la carte mère pour la mettre comme dans un cocon.







Les très nombreux emplacements pour les ventilateurs étaient également occupés, dont la platine dans le bas qui a la particularité de pouvoir être installée selon deux angles : soit on conserve l'angle initial qu'on retrouve sur la connectique en bas de façade, soit on la passe bien horizontalement. Une des nombreuses fonctions disponibles dans ce boitier, avec l'organisation des câbles sur l'arrière du boitier et derrière la carte mère, les évents sur le panneau arrière, etc.











Logiquement imposant, surtout avec sa conception particulière au-dessus de la carte mère, le NV7 ne sera pas pour tout le monde. Mais pour qui veut un watercooling complet, une carte mère bien entourée et surtout une vue imprenable sur des composants haut de gamme.



