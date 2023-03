[IT PARTNERS 2023] Le LG 45GR95QE-B et le 27GR95QE-B se montrent à l'IT Partner 2023 : toujours aussi beau.







On en avait parlé ici, on a sa fiche technique là, et nous, on est devant ! Voici donc des photos du LG 45GR95QE-B, un écran de type OLED capable de monter jusqu'à 240 Hz avec sa prise en charge de l'AMD FreeSync et G-Sync Compatible. Un écran de 45 pouces, incurvé à 800R, affichant 3440 x 1440 pixels.











Un écran qui fait son plus bel effet, et quelque chose nous dit que d'autres vont arriver. Mais nous profitons aussi pour revenir sur ce OLED aussi, un QHD 27 pouces.







On a déjà parlé du LG 27GR95QE-B, mais cette fois-ci : on le voit en vrai et il existe bel et bien !



