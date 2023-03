[IT Partners 2023] L'Acer Predator Helios 300 SpacialLabs édition se montre encore et toujours.







Comme on est de sortie à l'IT Partner 2023 et qu'ACER nous a encore sorti son Helios 300 SpacialLabs Edition, on n'a pas pu nous empêcher de re-re-re-prendre en photo ce laptop. Et pour cause : un écran 3D sans lunettes y est incorporé, permettant de jouer, au choix, en 2D 4K, ou en 3D 2K, jusqu'à 60 Hz sur une diagonale de 15 pouces. Alors le revoici pour le plaisir des yeux, les images d'une bête mesurant 359 x 255 x 27 mm pour 2,4 Kg.















Enfin si vous voulez en savoir plus, sachez qu'il est actuellement en vente pour un tarif de 3 500 euros. Il intègre un processeur Intel Core i9 12900H, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080, ainsi que 32 Go de Ram et un SSD de 1 To. Le tout refroidit avec de la pâte thermique à métal liquide. La connectique se compose d'un RJ45, d'un HDMI, d'un USB Type-C, d'un Thunderbolt 4 et de trois USB Type-A venant s'ajouter à du WiFi 802.11 ax et du Bluetooth 5.2.



