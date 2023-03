[IT PARTNERS 2023] Les ventilateurs be quiet! Light Wings en blanc.







Prochainement, mais nous ne dirons pas quand le catalogue be quiet! passera au blanc et au RGB avec les ventilateurs LIGHT WINGS WHITE. Nous aimions beaucoup les modèles en noir, nul doute que les blancs nous plairont tout autant !



















Un peu plus de diversité pour la marque donc, qui laisse le RGB en argument secondaire après les performances. Plutôt discret avec un éclairage sous forme d'anneau, il se montre tout de même agréable et suffisant pour de nombreux utilisateurs. Bien entendu, le petit hub RGB / PWM passe aussi au blanc !



