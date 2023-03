ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le VP289Q.



Le moniteur ASUS VP289Q Eye Care présente une dalle IPS 4K de 28'' (3840 x 2160) avec un grand angle de 178° pour fournir une expérience visuelles immersive et nette. La colorimétrie 90 % DCI-P3 offre des couleurs réalistes et une gradation plus fluide. Pour un gameplay plus homogène, le VP289Q s'est doté de la technologie Adaptive-Sync qui élimine les déchirements d'image et améliore le niveau de détail des images même dans les zones sombres. De plus, la technologie ASUS Eye Care assure le confort de vos yeux devant votre écran.















Détails impeccables en 4K HDR



Le VP289Q vous fait découvrir un niveau de détail inédit. Il intègre une dalle 4K UHD (3840 x 2160) de 28'' offrant une densité de pixels multipliée par quatre et jusqu'à 300 % d'espace en plus à l'écran par rapport aux écrans Full HD de format similaire. Vous pouvez ainsi profiter de graphismes nets et précis. Cela crée également plus d'espace pour travailler et exécuter plusieurs tâches simultanément.



Angle de vision large de 178°



La dalle IPS présente un grand angle à 178 ° à l'horizontal et à la verticale afin que vous profitiez de visuels à couper le souffle quel que soit l'angle.



Visuels incroyablement fluides



Le moniteur intègre la technologie Adaptive-Sync/FreeSync pour réduire les lags et effets de flous cinétiques. Il vous aide à réagir instantanément à ce qui se déroule à l'écran afin de profiter d'un gameplay fluide et être le premier à frapper !



Technologie exclusive ASUS GamePlus



C'est à l'expérience utilisateur que les ingénieurs ASUS pensent avant tout lorsqu'ils créent le design des produits. C'est pourquoi le moniteur intègre la fonction ASUS GamePlus avec touches de raccourcis pour Pointeur (Crosshair) et Chronomètre (Timer), Compteur d'IPS et Alignement. Cette fonction a été développée avec la participation de pro-gameurs, leur permettant de pratiquer et d’améliorer leurs talents.



Deux connecteurs HDMI flexibles



Les deux ports HDMI vous permettent de connecter votre ordinateur de bureau/ordinateur portable, ce qui vous permet d’associer votre console de jeu et un autre périphérique HDMI en même temps. Ainsi, vous n'avez nul besoin de débrancher et rebrancher vos périphériques.



ASUS Blue Light Filter



Le filtre anti-lumière bleue d'ASUS protège vos yeux. Ce filtre est simple d'accès, intuitif et flexible, les ajustements pouvant être effectués via le menu OSD (de 0 à maximum).



Technologie ASUS Flicker-free



Il est temps de dire adieu à la fatigue oculaire. La technologie Flicker-Free aide à réduire le clignotement à l'écran, afin de vous offrir plus de confort lors de vos longues sessions de jeu. Il est conçu pour réduire la fatigue oculaire et les maux de tête lorsque vous êtes embarqué dans de longues parties.



Disponibilité et Prix



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 329.90 euros.



