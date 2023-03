MSI nous propose une nouvelle alimentation : La MEG AI1300P PCIE5.



Grâce à des produits de qualité et notamment à des modèles porte-drapeaux qui repoussent toujours les limites, la série MEG a su se faire une place de choix dans le monde du gaming. Le mystérieux logo en forme de triangle de la série MEG est un signe symbolique de la puissance infinie. Ses trois côtés représentent également les trois caractéristiques principales de cette série, à savoir légendaire, loyauté et élégance.



















COMPATIBLE ATX 3.0



Le port de sortie est compatible avec les normes PCIe 5.0 et Intel PSDG (Power Supply Design Guide) ATX 3.0. Aussi, ce bloc d'alimentation peut supporter une excursion de puissance totale deux fois plus élevée et une excursion de puissance GPU trois fois plus élevée.



MUSCLEZ VOTRE JEU



Le connecteur PCIe 5.0 à 16 broches natif permet au bloc d'alimentation de prendre en charge les cartes graphiques Nvidia® GeForce RTX® série 40 de dernière génération. En effet, il peut facilement supporter les 600 watts requis par ces cartes graphiques PCIe 5.0.



CERTIFICATION 80 PLUS PLATINUM



L'efficacité de votre bloc d'alimentation influence directement les performances de votre PC et sa consommation. La certification 80 Plus Platinum garantit un consommation d'énergie réduite et une efficacité plus élevée.



SUPPORT DE TOUTES LES CARTES GRAPHIQUES



Ce bloc d'alimentation peut prendre en charge les cartes graphiques NVIDIA et AMD. Pensés pour répondre aux besoins les plus exigeants, les connecteurs de ce bloc d'alimentation peuvent supporter différents types de câbles d'alimentation et différents types de cartes graphiques.



FORMAT COMPACT



Ce bloc d'alimentation MSI mesure 160 mm de long pour 150 mm de large et peut s'intégrer facilement à la grande majorité des boîtiers PC proposés sur le marché. Ce format comapct aide à une bonne gestion des câbles et a une bonne circulation de l'air pour le reste du système.



CÂBLES TRESSÉS



Les câbles tressés à trois couches sont à la fois faciles à courber et très résistants, ce qui facilite leur gestion.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle sera disponible en date du 20 mars 2023. Le prix sera de : 399.90 euros.



MSI