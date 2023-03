Quoi de neuf dans les dernières mises à jour du G HUB de Logitech ?







Nous n'avons pas encore eu l'occasion d'évoquer les dernières mises à jour de l'application Logitech G HUB depuis le début d'année 2023. Faisons donc un petit récapitulatif des dernières versions du logiciel de configuration des périphériques de jeu Logitech G.







Disons tout d'abord un petit mot sur la version 2022.11 de la fin d'année dernière qui ajoutait une nouvelle icône dans la barre système de Windows (Windows System Tray) mais ajoutait surtout le support, certes expérimental, d'une nouvelle fonction permettant d'allumer et d'éteindre automatiquement les lampes Litra Beam et Litra Glow en même temps que la webcam. Il était aussi question du support de l'édition blanche (White) des claviers mécaniques RGB G813 et G815.



Le G HUB 2022.12 a ajouté un nouveau firmware pour le volant PRO Racing Wheel aussi bien dans son édition PlayStation/PC (133.2.94) que dans son édition Xbox/PC (13.2.52). Le rôle de ce nouveau firmware est d'améliorer le support de la technologie de retour de force TRUEFORCE pour les dernières mises à jour logicielles des consoles de jeu.



Le G HUB 2023.1 de janvier 2023 s'est, lui, concentré sur le support de nouveaux jeux (voir ci-dessous).



Plus récemment en février, le G HUB a connu une grosse mise à jour numérotée 2023.2. Cette version ajoute par exemple la compatibilité avec l'application de streaming Streamlabs Desktop ce qui semble logique puisque la société Streamlabs a été rachetée par Logitech en 2019. Il est d'ailleurs étonnant qu'il ait fallu attendre si longtemps pour qu'une telle synergie se mette en place entre les produits Logitech G et Streamlabs. Grâce à cette intégration de Streamlabs avec G HUB, il est désormais possible de programmer les touches F-Keys et G-Keys des claviers de jeu Logitech pour lancer différentes actions et événements du logiciel Streamlabs comme démarrer une diffusion ou un enregistrement, activer/désactiver une scène, activer/désactiver une source, changer de source, mettre le mixeur en sourdine ou encore modifier le volume. Bref, avoir tous ces contrôles à portée de main devrait pas mal simplifier la gestion d'une session vidéo pour les youtubeurs !



Les notes de version 2023.2 mentionnent aussi le support de l'adaptateur Logitech G Racing Adapter qui permet d'utiliser le nouveau volant PRO Racing Wheel avec le pédalier d'un kit d'ancienne génération comme les G29, G920 et G923 ou encore avec la boîte de vitesses Driving Force Shifter. A l'inverse, cet adaptateur Racing Adapter permet également d'utiliser les dernières pédales PRO Racing Pedals avec les anciens volants G29, G920 et G923.



Parmi les autres améliorations du G HUB 2023.2, on peut également citer le support des fichiers MP3 dans l'échantillonneur des effets audio Blue VO!CE ainsi que différentes améliorations dans l'interface graphique du G HUB en particulier concernant le menu déroulant de sélection du profil et l'accès aux réglages généraux.



Pour finir, sachez que les dernières mises à jour du logiciel G HUB ajoutent des profils d'applications pour de nombreux jeux supplémentaires ce qui leur permet d'être immédiatement fonctionnels avec les périphériques Logitech notamment pour ce qui est de l'éclairage RGB synchronisé LIGHTSYNC, des assignations de touches personnalisées ou encore de la sensibilité de la souris.



Nouveaux jeux supportés par le G HUB fin 2022 et début 2023



- A Plague Tale : Requiem,

- Alba : A Wildlife Adventure,

- BLACKTAIL,

- Call of Duty : Modern Warfare II,

- Choo-Choo Charles,

- Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion,

- Dead Space,

- DRAGON BALL : THE BREAKERS,

- Evil West,

- FIFA 23,

- Floodland,

- Goat Simulator 3,

- Gotham Knights,

- Hard West 2,

- Hello Neighbar 2,

- High on Life,

- IXION,

- KartRider : Drift,

- Marvel's Midnight Suns,

- Marvel's Spider-Man : Miles Morales,

- Neptunia : Sisters VS Sisters,

- New Tales from the Borderlands,

- Overwatch 2,

- Project Zomboid,

- Scorn,

- SimRail - The Railway Simulator,

- Sonic Frontiers,

- Soulstice,

- Stranded : Alien Dawn,

- The Callisto Protocol,

- The Chant,

- The DioField Chronicle,

- UNDECEMBER,

- Warhammer 40,000 : Darktide.



Téléchargement



- Application Logitech G HUB 2023.2.373424 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



Une petite présentation : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS