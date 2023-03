Synology présente le DiskStation DS423+, un NAS à 4 baies.



Synology a annoncé aujourd'hui la sortie du Synology DiskStation DS423+ à 4 baies, le dernier né de sa gamme de solutions de stockage tout-en-un pour les bureaux à domicile et les petites entreprises. Alimenté par le système d'exploitation polyvalent Synology DiskStation Manager (DSM), le DS423+ offre des solutions complètes pour protéger et gérer les données professionnelles, faciliter la collaboration sur les documents, fournir un accès aux fichiers à distance et servir de cœur à un système de surveillance basé sur des caméras IP, le tout dans un format de bureau compact.















"Le nouveau DS423+ offre une valeur exceptionnelle aux utilisateurs ayant des besoins de stockage limités", a déclaré Anya Lin, chef de produit chez Synology. "Il offre une indexation des photos 21 % plus rapide que son prédécesseur, ainsi que d'autres améliorations de performances, et continue d'offrir les fonctions complètes et robustes sur lesquelles nos clients comptent."



Plate-forme de stockage conçue pour les particuliers et les petites entreprises



Avec une capacité de stockage maximale de 72 téraoctets, le DS423+ est idéal pour les équipes de professionnels, les petites entreprises qui souhaitent entrer dans le monde du stockage centralisé, ou pour servir de nœud périphérique dans les déploiements distribués. Le DSM du DS423+ exploite le système de fichiers avancé Btrfs pour protéger les données contre la corruption et permet aux utilisateurs d'annuler rapidement toute modification involontaire ou malveillante grâce à la technologie des instantanés.



Le DS423+ est équipé de deux emplacements M.2 NVMe facilement accessibles, qui peuvent être utilisés pour activer la mise en cache flash rapide ou créer des volumes de stockage SSD sans occuper les baies de disques standard. Les pools de stockage SSD sont idéaux pour les charges de travail qui nécessitent une faible latence et des performances élevées en écriture aléatoire, tandis que les volumes de cache SSD peuvent augmenter considérablement les performances d'E/S sur les volumes HDD plus lents.



Stockage sur site avec intégration dans le cloud



Le DS423+ offre une gestion et un partage intuitifs des fichiers avec Synology Drive, qui combine l'accès aux fichiers sur plusieurs plates-formes avec la confidentialité offerte par le stockage sur site. Pour les équipes travaillant à distance et les entreprises opérant sur plusieurs sites, la synchronisation des fichiers de site à site est disponible pour refléter le contenu entre les périphériques Synology.



Les capacités de cloud hybride fournies par Synology Hybrid Share permettent aux utilisateurs de fusionner les avantages du sur site et du cloud en stockant les données froides dans le cloud tout en gardant les fichiers fréquemment accédés en cache sur l'appareil local pour un accès à la vitesse du réseau local.



Un hub de sauvegarde central avec une protection des données à plusieurs niveaux



Il est essentiel de s'assurer que les données critiques sont toujours protégées contre les menaces modernes de cybersécurité afin d'éviter la perte irréversible d'informations précieuses. La suite Active Backup de Synology permet à l'infrastructure informatique, telle que les systèmes Windows et Linux, les VM Hyper-V/VMware et les comptes Microsoft 365/Google Workspace, d'être sauvegardée en toute sécurité sur le DS423+ et facilement restaurée en cas de besoin.



Pour une redondance accrue, des sauvegardes et des instantanés des données stockées sur le NAS peuvent également être créés et envoyés hors site vers un autre serveur ou un service en nuage.



Serveur de surveillance compact



Synology Surveillance Station est un puissant système de gestion vidéo (VMS) qui protège actuellement plus de 500 000 sites dans le monde. La prise en charge de l'ONVIF et de plus de 8 300 caméras IP validées permet aux utilisateurs de choisir les dispositifs les mieux adaptés à leurs besoins.



Surveillance Station permet de configurer et de gérer facilement jusqu'à 40 caméras sur le DS423+ grâce à une interface moderne et configurable. Pour les déploiements sur de grandes surfaces ou dans plusieurs bâtiments, il est possible de superposer des plans d'étage et des cartes Google Maps ou OpenStreetMap afin d'optimiser la connaissance de la situation.



Surveillance Station facilite le cryptage, la sauvegarde et l'archivage des enregistrements, ainsi que l'enregistrement simultané de séquences dans le nuage à l'aide de la solution optionnelle C2 Surveillance. Surveillance Station est hautement évolutive et convient aux déploiements de toutes tailles, qu'il s'agisse de déploiements de petites entreprises avec quelques caméras ou de déploiements à grande échelle avec des milliers de caméras réparties sur des centaines de sites.



Disponibilité



Le Synology DS423+ est disponible dès aujourd'hui auprès des partenaires et des revendeurs Synology du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page produit : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP