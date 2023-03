ASUS annonce la série Chromebook CR11.



ASUS annonce aujourd'hui la série ASUS Chromebook CR11, de tout nouveaux ordinateurs portables ChromeOS axés sur l'éducation, disponibles en version 11,6 pouces (ASUS Chromebook CR11) pour une expérience traditionnelle et en version convertible qui se retourne pour devenir une tablette multitouch de 11,6 pouces (ASUS Chromebook CR11 Flip).











Les nouveaux modèles ASUS Chromebook CR11 sont construits selon des normes militaires pour survivre à l'agitation de la vie quotidienne à la maison, à l'extérieur et dans la salle de classe, avec des caractéristiques de protection intelligentes, notamment un pare-chocs en caoutchouc sur tout le pourtour, un clavier résistant aux éclaboussures et un écran Corning Gorilla Glass en option. L'autonomie de la batterie est suffisante pour assurer une journée entière d'apprentissage et plus encore, et l'appareil est doté d'une structure modulaire facile à entretenir et d'un système d'inscription sans contact. En plus de tout cela, le Chromebook CR11 Flip convertible d'ASUS bénéficie d'un stylet garé en option, d'une caméra orientée vers le monde pour des opportunités d'apprentissage innovantes et une flexibilité maximale, et d'un obturateur de webcam physique pour une confidentialité instantanée.







Conception robuste ultime



Les ordinateurs portables ASUS Chromebook CR11 sont conçus pour résister aux chocs, bosses, chutes et déversements quotidiens sans dommage. Ainsi, qu'il tombe du bureau d'une salle de classe ou de la table à manger, l'ASUS Chromebook CR11 est construit comme un char d'assaut qui continue à aller de l'avant.



Pour commencer, les quatre bords et coins extérieurs sont protégés par un pare-chocs en caoutchouc résistant, qui réduit l'impact des chocs physiques pour garantir que les composants critiques sont toujours sains et saufs. Ensuite, il y a le clavier résistant aux éclaboussures, qui peut supporter des liquides jusqu'à 405 cc[ii] sans dommage - les éclaboussures mineures sont donc facilement drainées, nettoyées et séchées.



Les Chromebook CR11 et CR11 Flip d'ASUS sont également dotés d'une poignée de sécurité en caoutchouc sur la base. Cela permet non seulement de soutenir solidement l'ordinateur portable, mais aussi de le saisir plus simplement lors du transport, réduisant ainsi le risque de maladresses et de glissades.



Mais les protections ne s'arrêtent pas là. Le clavier est également conçu pour résister aux manipulations, avec un espace minimal entre les bords des touches et le contour du clavier, afin d'éviter que les touches ne soient arrachées. Les ordinateurs portables sont même dotés d'une finition micro-dimplosée résistante aux empreintes digitales, ce qui leur permet de rester propres plus longtemps.



Le verre Gorilla de Corning garantit que l'écran du Chromebook CR11 Flip d'ASUS est à la fois robuste et résistant aux rayures, et capable de supporter une bonne chute de temps en temps. Les Chromebook CR11 et CR11 Flip d'ASUS ont aussi été testés selon les normes de durabilité MIL-STD-810H de l'armée américaine[iii]. Ils ont également été rigoureusement testés pour passer les tests de qualité ASUS, confirmant qu'ils sont capables de résister à des chutes allant jusqu'à 120 cm, soit davantage que la hauteur standard d'un bureau. La charnière de l'écran et les ports d'E/S sont également testés de manière exhaustive pour résister aux contraintes d'une utilisation quotidienne.



Des capacités polyvalentes pour l'apprentissage



Les possibilités sont étendues avec la série ASUS Chromebook CR11. Par exemple, le modèle convertible est équipé d'un stylet en option qui permet des mouvements rapides et précis pour libérer la créativité et la productivité, afin que les étudiants puissent facilement prendre des notes, faire des croquis ou noter des idées au fur et à mesure qu'elles se présentent. Le stylet se recharge également rapidement et automatiquement lorsqu'il est rangé, ce qui permet de le garder prêt à l'emploi et de le ranger dans un endroit sûr.



Pour enrichir davantage les expériences d'apprentissage, l'ASUS Chromebook CR11 Flip comprend également une caméra orientée vers le monde, placée juste au-dessus du clavier. Cela permet aux étudiants d'explorer et d'apprendre de manière totalement nouvelle, en leur permettant de capturer des photos et des vidéos en mode tablette.



Pour offrir aux étudiants la meilleure connectivité possible, ASUS Chromebook CR11 Flip offre la technologie Wifi 6, et les deux modèles sont dotés de ports d'entrée/sortie. Il s'agit notamment de deux ports USB Type-C (USB-C), de deux ports USB 3.2 Type-A, d'un lecteur de carte microSD, d'une prise audio combo et d'un emplacement Kensington Lock.



Avec jusqu'à 12 heures d'autonomie sur une seule charge, les ordinateurs portables sont capables de durer une journée entière de cours et plus encore - permettant aux étudiants de profiter à la fois d'un apprentissage et d'un divertissement ininterrompus.



Hygiène et sécurité au quotidien



Pour protéger les utilisateurs, les surfaces de ces nouveaux ordinateurs portables axés sur l'apprentissage sont traitées avec ASUS Antimicrobial Guard, dont il a été scientifiquement démontré qu'il inhibe la croissance des bactéries de plus de 99 % sur une période de 24 heures et qu'il aide à maintenir les surfaces propres et hygiéniques, réduisant potentiellement la propagation de bactéries nocives par contact.



Les écrans certifiés par le TÜV Rheinland pour leurs faibles émissions de lumière bleue sont d'autres caractéristiques qui favorisent le bien-être des utilisateurs et qui peuvent contribuer à protéger les yeux des étudiants lors de sessions d'étude prolongées. Pour améliorer encore le soin des yeux, l'ASUS Chromebook CR11 est doté d'un écran antireflet qui réduit les reflets afin d'offrir une vision confortable quel que soit l'éclairage.



L'ASUS Chromebook CR11 permet même une intimité instantanée, grâce à un volet physique intégré pour la webcam qui bascule d'un simple glissement de doigt - parfait pour les moments où l'utilisateur a besoin de se fermer au monde extérieur en toute hâte.



Maintenance aisée



Afin de réduire au minimum les coûts de maintenance pour les écoles, les parents et les étudiants, les Chromebook CR11 et CR11 Flip d'ASUS sont conçus pour faciliter l'entretien et réduire les temps d'arrêt. Ils bénéficient tous deux d'une construction modulaire qui permet de remplacer les composants clés, tels que le clavier, le pavé tactile et le panneau, en quelques minutes à l'aide d'outils simples. Enfin, pour faciliter la maintenance, le dessous de l'appareil est solidement fixé à l'aide de vis imperdables, ce qui évite de perdre ces petites pièces lors des réparations.



Le meilleur de Google pour l'éducation



Pour renforcer l'éducation, les ordinateurs portables ASUS Chromebook CR11 déverrouillent le meilleur de Google pour l'éducation, y compris un accès complet à Google Play. ChromeOS associé à toute la puissance de Google Workspace for Education, y compris les applications de productivité telles que Gmail, Docs, Drive, Calendar, Meet et plus encore, permet aux utilisateurs de collaborer rapidement et de rester parfaitement synchronisés avec leurs applications favorites. De plus, la console d'administration Google permet au personnel informatique de l'établissement de gérer à distance un large éventail de règles et de paramètres.



Les écoles peuvent exploiter toutes les capacités de ChromeOS avec Chrome Education Upgrade, qui permet de faire face à l'augmentation de la charge de travail des enseignants, de libérer des ressources informatiques et de donner aux enseignants plus de temps pour se concentrer sur les résultats de l'apprentissage, sans compromettre la sécurité. Grâce aux mises à jour automatiques[x] et à la protection antivirus intégrée, les ordinateurs portables de la série ASUS Chromebook CR11 sont sûrs, sécurisés et toujours à jour. Les ordinateurs portables sont également construits autour de la sécurité solide comme le roc d'un compte Google personnel, de sorte que tous les documents privés, les courriels, les photos et les données confidentielles sont conservés en toute sécurité à tout moment.



Pas de date ni de prix pour le moment.



