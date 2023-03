Intel travaille sur une nouvelle connectique ATX 3.0 pour empêcher la fonte accidentelle sur les cartes graphiques de dernière génération.

Le connecteur 12VHPWR présent sur les modèles RTX 4090 et RTX 4080 de NVIDIA fait encore couler beaucoup d'encre, et Intel propose une solution pour éviter toute déconvenue future. Il se trouve que les connecteurs utilisés jusqu'à présents présentaient des bossages internes sur trois surfaces qui doivent logiquement appuyer sur les contacts des cartes graphiques. Néanmoins, au vu de nombreux retours, les contacts ne sont pas toujours parfaits, notamment si de plus la place dans la tour empêche de les brancher correctement, occasionnant donc des échauffements dans les fiches, jusqu'à la fonte du plastique, et plus encore dans certains cas... Intel a donc travaillé sur cette problématique, et propose une solution qui consiste à augmenter la surface de contact sur chaque fiche, avec cette fois-ci des ressorts qui prennent sur quatre faces au lieu de trois auparavant. Bien que la solution semble pouvoir apporter un réel plus, il faudra attendre les retours des utilisateurs pour savoir si enfin cette problématique aura été résolue !