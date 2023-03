Le pilote NVIDIA GeForce Game Ready 531.29 WHQL est désormais disponible et corrige l'utilisation élevée du CPU et les problèmes liés à Adobe.







NVIDIA a publié la nouvelle mise à jour du pilote GeForce Game Ready, version 531.29, qui sort de sa phase bêta pour atteindre sa forme définitive. Le nouveau pilote NVIDIA Game Ready prend en charge Atomic Heart, la bêta fermée du prochain jeu vidéo THE FINALS, et corrige les problèmes d'application d'Adobe apparus avec la version 531.18.







Le pilote NVIDIA GeForce Game Ready 531.29 WHQL est disponible aujourd'hui, mis à jour par rapport à la version initiale de février



La précédente mise à jour des pilotes ayant entraîné une utilisation anormalement élevée du CPU, les utilisateurs ont rapidement remarqué la situation dès le premier jour de sa sortie. NVIDIA a publié un correctif pour aider à résoudre le problème, mais a prévenu les utilisateurs qu'il serait peut-être plus sage d'attendre la sortie de la version complète. Ce nouveau pilote est accompagné de problèmes connus, tels que l'activation et la désactivation du HDR pendant que l'utilisateur joue.



Le problème du HDR rend le jeu instable, en particulier lorsque la résolution non native est choisie. Les utilisateurs doivent également savoir que l'application des filtres NVIDIA GeForce Experience Freestyle a tendance à faire planter le jeu. Ces problèmes doivent être gardés à l'esprit si vous téléchargez le nouveau pilote.



Le journal des modifications et les informations concernant la nouvelle mise à jour du pilote NVIDIA GeForce Game Ready (version 531.29 WHQL) sont listés ci-dessous :



Problèmes corrigés



- Une utilisation plus importante du CPU par NVIDIA Container peut être observée après avoir quitté un jeu [4007208].

- Des problèmes de stabilité peuvent être observés, en particulier sur les ordinateurs portables équipés de GPU GeForce GTX 10/MX250/350 [4008527].

- Problèmes de stabilité des applications Adobe avec 531.18 [4009055][4008751]



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



WCCFTECH