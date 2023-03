LG nous propose un nouvel écran PC : Le UltraGear 49GR85DC-B.



LG UltraGear, la marque de LG dédiée aux jeux, a lancé le 49GR85DC-B, un moniteur de jeu ultra-large incurvé avec une résolution native DQHD 32:9 (5120 x 1440 pixels) et une courbure de 1000R.



















Moniteur incurvé 49 pouces 32:9 Dual QHD



Le moniteur incurvé (1000R) Dual QHD (5129x1440) de 49 pouces avec un rapport d'aspect 32:9 ultra-large offre une surface d'écran massive qui enveloppe complètement les joueurs dans le jeu avec une jouabilité immersive et vivante.



Image dans l'image/Image par image



OnScreen Control prend en charge à la fois l'image dans l'image (PiP) et l'image par image (PbP), ce qui vous permet de configurer votre moniteur pour afficher du contenu provenant de deux sources d'entrée distinctes. Lisez, regardez, diffusez ou travaillez à partir de plusieurs sources d'entrée en même temps, sur un seul écran.



Interface graphique de jeu améliorée



Choisissez parmi une variété de modes, y compris Gamer, FPS ou RTS, pour optimiser les paramètres d'affichage afin d'obtenir la meilleure vue possible.



VESA DisplayHDR 1000



Le 49GR85DC prend en charge VESA DisplayHDR 1000 offrant une luminosité de pointe impressionnante et des couleurs et un contraste exceptionnels pour un jeu HDR incroyable.



49 pouces à 240 Hz de taux de rafraîchissement



Préparez-vous à un jeu fluide grâce à un écran ultra-rapide de 240 Hz. La vitesse accrue vous permet de réagir rapidement aux adversaires et de garder une longueur d'avance sur la concurrence.



1ms (GtG) : Conçu pour une vitesse incroyable



Réimaginez les scènes de jeu avec un gameplay vif et réactif. Cet écran LG UltraGear offre des couleurs, un contraste, une clarté et des détails éclatants, tout en offrant un taux de réponse ultra-rapide de 1ms (GtG) pour réduire le flou et les images fantômes.



AMD FreeSync Premium Pro



AMD FreeSync Premium Pro équipe les joueurs sérieux d'une expérience de jeu fluide et pratiquement sans déchirure. Avec un taux de rafraîchissement d'au moins 120hz à une résolution FHD minimale et un gameplay à faible latence, vous ne manquerez jamais une image de l'action lorsque vous jouerez au maximum de vos performances.



Design centré sur le joueur



La mise à niveau de votre station de jeu sera complète avec le design d'affichage à trois côtés, pratiquement sans bordure, et le rétroéclairage LED Hexagon. De plus, vous pouvez facilement régler la hauteur, l'inclinaison et le pivotement de l'écran pour pouvoir voir et jouer exactement selon vos spécifications.



DQHD @240Hz par DisplayPort ou HDMI



Profitez de couleurs plus vives et plus fluides et de graphiques haute résolution grâce à HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4. Les deux connexions sont prises en charge par cet écran et vous permettent de bénéficier d'un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 240 Hz.



Prise casque à 4 pôles et DTS HP:X



DTS Headphone:X assure une spatialisation et une localisation précises dans les jeux pour un son 3D au casque. Prend en charge l'audio basé sur les canaux, sur les scènes et sur les objets. De plus, une prise casque à 4 pôles vous permet de transporter un signal casque stéréo et un signal microphone mono avec une mise à la terre commune.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



