MSI travaille également sur une carte mère avec des connecteurs à l'envers.



Après Gigabyte et ASUS, il semble que MSI travaille également sur un concept de carte mère similaire qui place la plupart, voire tous les connecteurs au dos de la carte mère. MSI rejoindra Gigabyte, ASUS et MaxSun avec un tel concept, puisque la carte mère DIY-APE MSI B650 a été repérée en ligne. Afin d'optimiser la gestion des câbles, l'idée est que la plupart, sinon tous les connecteurs sont situés au dos de la carte mère, ce qui permet aux utilisateurs de cacher les câbles d'alimentation, de ventilation, de stockage et de périphériques derrière la carte mère.



















Selon la dernière fuite, MSI travaille apparemment sur deux cartes mères basées sur le chipset AMD B650 qui sont entrées en phase de qualification. Bien que ces cartes soient encore loin d'être commercialisées, il s'agit d'un concept intéressant que nous attendons avec impatience. Bien sûr, cela signifie aussi que l'on aura besoin d'un boîtier PC compatible, avec des découpes stratégiquement placées afin d'accéder à ces connecteurs. L'article original présente certains de ces boîtiers en photo. En plus d'ASUS, MaxSun et maintenant MSI, Gigabyte avait également un concept similaire avec Project Stealth.



TECHPOWERUP