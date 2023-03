Les souris de jeu de la série CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT de MSI sont disponibles dès maintenant.



MSI, l'une des principales marques mondiales d'ordinateurs pour les joueurs, a lancé ses souris de jeu les plus avancées à ce jour - la série CLUTCH GM51, qui comprend une variante avec et sans fil. Succédant aux souris CLUTCH GM41/GM31, les souris de jeu de la série CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT partagent le même concept de design extérieur et succèdent à la célèbre forme de la main de la série GM50 en y apportant de nouvelles améliorations.



La série phare CLUTCH GM51 Lightweight utilise une structure légère qui réduit jusqu'à 25 % la quantité de plastique supplémentaire. Il est également doté d'une forme de main ergonomique qui offre des performances agiles tout en réduisant la fatigue et en améliorant l'expérience de jeu. Les poignées latérales sont conçues avec le système breveté MSI Diamond LightGrips, doté d'une surface antidérapante à double injection de diamants qui permet aux joueurs de tenir la souris fermement en main, tout en présentant une illumination RGB unique. La version filaire et la version sans fil sont toutes deux dotées d'une technologie de pointe offrant des performances de jeu inégalées.











La CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT WIRELESS possède de nombreuses caractéristiques qui offrent aux joueurs les meilleures performances possibles. La souris ne pèse que 85 grammes, dispose d'un DPI maximum de 26000, d'un suivi de mouvement de 650 IPS, d'une accélération de 50G grâce au capteur optique PixArt PAW-3395 et de la toute dernière technologie sans fil 2.4G - MSI SwiftSpeed. MSI SwiftSpeed offre une connexion ultra-stable et à faible latence, une connexion Bluetooth pour différentes plateformes et une connexion filaire. La souris prend également en charge deux solutions de chargement avancées, dont le Snap Charging de MSI (filaire) qui offre une expérience de chargement trois fois plus rapide, tandis que la station d'accueil MSI incluse offre une solution de chargement standard pratique en posant la souris dessus. Équipée d'une batterie haute capacité de 550 mAH, la souris offre jusqu'à 150 heures d'autonomie en une seule charge lorsqu'elle est connectée via la connexion sans fil 2.4G de MSI SwiftSpeed.











CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT - Des vitesses fulgurantes



La CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT est la solution parfaite pour une souris de jeu filaire. Pesant à peine 75 g, la souris est également équipée d'un capteur optique haut de gamme PixArt PAW-3395 offrant un maximum de 26 000 DPI, un suivi des mouvements de 650 IPS et une accélération de 50 G pour une expérience de jeu plus fluide. Dotée du dernier microcontrôleur ultra-rapide, la souris surpasse le taux d'interrogation standard de l'industrie de 1000 Hz. Elle atteint un véritable taux d'interrogation de 8000 Hz, soit une transmission de données huit fois plus rapide, pour des performances extrêmes permettant aux joueurs de suivre chaque micro-mouvement. Le câble FrixionFree, spécialement conçu pour minimiser les frottements sur le tapis de souris et le bureau, est d'une souplesse et d'une douceur exceptionnelles.



LOGICIEL ET AU-DELÀ



Les deux souris sont équipées de trois profils de mémoire embarqués. Les utilisateurs peuvent personnaliser divers paramètres via le MSI Center, notamment les effets RGB, les touches macro et les profils. La souris est équipée de commutateurs Omron sous les boutons gauche et droit de la souris, dont la durée de vie est estimée à plus de 60 millions de clics. Les patins 100 % PTFE présentent une texture de surface unidirectionnelle qui assure une glisse presque sans frottement pour des mouvements de souris précis et rapides.



CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT SANS FIL



- Capteur optique PIXART PAW-3395,

- Sensibilité jusqu'à 26000 DPI/suivi 650 IPS/accélération 50G,

- MSI DIAMOND LIGHTGRIPS breveté,

- Forme ergonomique classique avec un poids léger de 85 g,

- Prise en charge de MSI SNAP CHARGING et de la station d'accueil de charge,

- Connectivité tri-mode avec la technologie sans fil MSI SWIFTSPEED,

- Commutateurs OMRON conçus pour plus de 60 millions de clics,

- Patins en PTFE pur à 100,

- Prise en charge du logiciel MSI Center permettant la personnalisation,

- Jusqu'à 3 profils peuvent être enregistrés dans la mémoire embarquée,

- Dock de chargement, dongle de transmission sans fil USB 2,4G et câble MSI SNAP CHARGING FRIXIONFREE Type-C vers Type-A inclus.



CLUTCH GM51 LIGHTWIGHT



- Capteur optique PIXART PAW-3395,

- Sensibilité jusqu'à 26000 DPI/suivi 650 IPS/accélération 50G,

- MSI DIAMOND LIGHTGRIPS breveté,

- Forme ergonomique classique avec un poids léger de 75 g,

- Taux d'interrogation de 8000 Hz pour un temps de réponse de 0,125 ms,

- Prise en charge de MSI SNAP CHARGING et de la station d'accueil de charge,

- Câble MSI FriXionFree pour minimiser les frottements sur le bureau,

- Commutateurs OMRON prévus pour plus de 60 millions de clics,

- Patins en PTFE pur à 100,

- Prise en charge du logiciel MSI Center permettant la personnalisation,

- Jusqu'à 3 profils peuvent être enregistrés dans la mémoire embarquée.



La série CLUTCH GM51 Lightweight est immédiatement disponible à l'achat dans la plupart des régions du monde MSI.



TECHPOWERUP