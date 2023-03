PCBOOST vous propose le test d'un nouveau watercooling AIO : Le MSI MEG CORELIQUID S360.







Aujourd'hui, à Pc-Boost, nous testons un nouveau watercooling de la marque MSI. Le MEG CoreLiquid S360.



Son prix est de : 289.90 euros (Prix constaté).







Le kit de watercooling MEG CORELIQUID S360 est pensé pour vous offrir le refroidissement le plus efficace et le plus silencieux possible. Il est équipé de ventilateurs silencieux MEG SILENT GALE P12 et supporte un mode 0 RPM. L'écran IPS 2,4'' affiche des informations concernant les composants et peut être personnalisé avec des vidéos et des images. Grâce à son fonctionnement extrêmement discret, le kit de watercooling MEG CORELIQUID S360 saura se faire oublier pendant toutes vos parties.



Voici la fiche technique :







Va-t-il faire mieux que la concurrence ?



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



