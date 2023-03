GIGABYTE présente la Radeon RX 6800 XT Gaming OC Pro.



GIGABYTE a donné à sa série de cartes graphiques Radeon RX 6000 d'ancienne génération une révision inattendue, alors que la nouvelle série RX 7000 vient de sortir. La société a lancé la Radeon RX 6800 XT Gaming OC Pro, un nouveau modèle de carte graphique de la marque principale GIGABYTE Gaming, positionnée un cran en dessous de la série AORUS Gaming. La nouvelle Gaming OC Pro dispose d'un refroidisseur beaucoup plus grand que la RX 6800 XT Gaming OC originale, mesurant au moins 33 cm de long, contre environ 29 cm pour la RX 6800 XT Gaming OC originale. Il est également beaucoup plus grand, d'au moins 1,5 cm.















Il s'avère que GIGABYTE dispose de nombreuses solutions de refroidissement qu'il a commandées à ses fournisseurs pour la Radeon RX 6950 XT Gaming OC, et qu'il les réutilise pour d'autres références basées sur le même GPU "Navi 21", comme la RX 6800 XT. La société réutilise également le même circuit imprimé. Vendue entre 550 et 650 dollars, la RX 6800 XT reste une formidable carte graphique de jeu 1440p pour les graphismes 3D classiques, bien que ses performances en ray tracing soient plus proches de celles des modèles GeForce RTX 30 de milieu de gamme, tels que la RTX 3060 Ti. Grâce à la réutilisation de la carte RX 6950 XT, la nouvelle RX 6800 XT Gaming OC Pro dispose de trois entrées d'alimentation à 8 broches au lieu de deux sur la RX 6800 XT Gaming OC d'origine.



TECHPOWERUP