Microsoft corrige les problèmes de Perf dans Windows 11 pour la copie de fichiers volumineux via SMB avec la mise à jour KB5022913.



Microsoft a corrigé un problème connu qui affectait les performances de la copie de fichiers volumineux via le protocole Server Message Block (SMB) avec la mise à jour Windows 11 2022.



Le problème a été résolu avec la mise à jour KB5022913 February 2023 non-security preview, qui a également introduit les fonctionnalités Moment 2. Selon Microsoft, la mise à jour a résolu le problème de lenteur de la copie de fichiers d'un réseau vers un lecteur local que rencontraient certains utilisateurs. Ned Pyle, de Microsoft, a expliqué en octobre que la réduction des performances de Windows 11 2022 affectait les utilisateurs lorsqu'ils copiaient des fichiers volumineux à partir d'un ordinateur distant ou sur un disque local. Bien que Microsoft n'ait pas divulgué la baisse réelle des performances, certains rapports d'utilisateurs indiquaient que le temps nécessaire aux opérations de fichiers sur les systèmes concernés pouvait plus que doubler dans certains cas.



Le problème était plus susceptible de se produire lors de la copie de fichiers vers Windows 11, version 22H2, à partir d'un partage réseau via SMB, mais la copie de fichiers locaux pouvait également être affectée. La société a commencé à tester un correctif en novembre, qui a été déployé sur certains systèmes inscrits au programme Windows Insider exécutant Windows 11 Preview Build 25252. Cependant, les clients concernés peuvent toujours utiliser une solution de contournement temporaire pour atténuer le problème de performance connu ayant un impact sur la copie de fichiers via SMB. Les utilisateurs peuvent utiliser des utilitaires de copie de fichiers tels que robocopy et xcopy, qui n'utilisent pas de gestionnaire de cache (E/S en mémoire tampon), afin d'éviter le problème de performance. La mise à jour KB5022913 est facultative et peut être installée en cliquant sur le bouton "Télécharger et installer" dans Paramètres > Windows Update, ou en la téléchargeant et en l'installant manuellement à partir du catalogue de mises à jour de Microsoft.



