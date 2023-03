ZALMAN présente le clavier sans fil ZM-K610 à 65 % avec commutateurs de touches remplaçables à chaud.



ZALMAN a présenté aujourd'hui le ZM-K610, un clavier de jeu mécanique sans fil au format 65% (68 touches). Il offre des commutateurs de touches remplaçables à chaud, ce qui permet aux utilisateurs finaux non seulement de remplacer les commutateurs cassés à la volée, mais aussi de mélanger et d'assortir les types de commutateurs, en attribuant un certain type de commutateur à des touches spécifiques.















Le clavier utilise des commutateurs de la série G-Pro fournis par Gateron, avec des prises remplaçables à chaud. Vous pouvez mélanger les types de commutateurs bleu, rouge, marron et jaune.







Le ZM-K5610 est disponible en deux versions : bleu+blanc et blanc+gris. Les deux offrent des touches en résine PBT, avec un éclairage LED RVB individuel. Le clavier offre une connectivité filaire et sans fil RF 2,4 GHz avec un taux d'interrogation rapide de 1000 Hz, ainsi qu'une connectivité Bluetooth 5.1 avec un taux de 125 Hz. Une batterie rechargeable de 3 000 mAh assure jusqu'à 73 heures d'utilisation (mesurées avec l'éclairage éteint). Mesurant 311 mm x 103 mm x 40 mm, le ZM-K610 pèse 764 g (sans câble).



Voici la fiche technique :







La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP