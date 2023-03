ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le ROG Swift OLED PG27AQDM.



ASUS a officiellement lancé aujourd'hui le moniteur ROG Swift OLED PG27AQDM. Nous avons aperçu ce moniteur pour la première fois au CES international 2023 en janvier dernier.



















Il s'agit de l'un des moniteurs les plus rapides de la société, doté d'un écran OLED. Ce moniteur de 27 pouces offre une résolution WQHD (2560 x 1440 pixels), un temps de réponse de 0,03 ms, une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, une luminosité maximale de 1 000 nits et une couverture DCI-P3 de 99 %. Les panneaux OLED ont tendance à produire plus de chaleur que les panneaux LCD rétroéclairés par LED, et ASUS a donc introduit une solution de refroidissement passive pour les refroidir. Le moniteur prend en charge la technologie NVIDIA G-SYNC (compatible), ainsi que la technologie VESA Adaptive Sync. Les entrées d'affichage comprennent un DisplayPort 1.4 et deux HDMI 2.0.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP