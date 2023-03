TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau boitier PC : Le HYTE Y40.







HYTE est peut-être relativement nouveau sur le marché, mais sa gamme de produits ne cesse de s'étendre. Le premier HYTE Y60 lancé a réussi à impressionner par son design unique et ses détails. Le HYTE Y40 que nous testons aujourd'hui devrait être une option intéressante et plus petite pour ceux qui aiment l'apparence, mais qui veulent un boîtier avec un encombrement plus petit. Disponible en trois couleurs - blanc, noir et rouge, nous avons reçu le HYTE Y40 rouge pour cet article. Curieusement, le Y60 doit son numéro de modèle au fait qu'il s'agit d'une valise de 60 litres. Alors que le Y40 est un boîtier de 50 litres, on aurait pu s'attendre à ce qu'il s'appelle Y50, mais c'est ainsi.







Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP