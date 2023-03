AMD FSR 2.2 pour Unreal Engine maintenant disponible sur GPUOpen.



Bien qu'elle ait déjà été utilisée dans certains jeux, la technologie FidelityFX Super Resolution 2.2 d'AMD est désormais disponible en tant que plugin Unreal sur GPUOpen. FidelityFX Super Resolution 2 d'AMD a déjà été utilisé dans certains jeux depuis qu'AMD a publié le code source de la technologie, ce qui inclut des titres comme Forza Horizon 5, Need For Speed Unbound, et F1 22, mais l'implémentation dans différents moteurs peut prendre du temps, et il est maintenant disponible en tant que plugin pour Unreal Engine. Le FSR 2.2 d'AMD apporte plusieurs améliorations, notamment une nouvelle logique qui devrait réduire le "High-Velocity Ghosting", un problème qui affecte généralement les jeux de course. Il propose également un nouveau Debug API Checker, qui devrait faciliter le débogage pour les développeurs.







En plus des améliorations apportées par les plugins FSR 2 UE, le plugin v2.2 :



- Ajoute le support pour Unreal Engine 5.1.

- Inclut les améliorations générales de FSR 2.2 pour traiter le ghosting.

- Améliore la gestion du ghosting pour les objets ayant un décalage de la position du monde (World Position Offsets) - plus d'objets ayant un décalage de la position du monde (WPO) devraient rendre la vélocité par défaut.

- Cela améliore l'apparence des feuillages animés, mais dépend des paramètres du développeur.

- Processus légèrement différent pour améliorer l'image fantôme sur les matériaux animés.



La technologie FSR d'AMD est passée de 110 jeux disponibles et à venir en juin 2022 à 226 en décembre de l'année dernière. Aujourd'hui, elle vient de franchir une nouvelle étape en atteignant 250 jeux disponibles, avec la prise en charge de FSR 1 ou FSR 2, FSR 2 devant bientôt dépasser FSR 1.



TECHPOWERUP