Les benchmarks gaming officiels d'AMD Ryzen 7 7800X3D sont jusqu'à 24% plus rapides que l'Intel 13900K à 449$ US.



AMD a publié ses benchmarks officiels pour le CPU Ryzen 7 7800X3D 3D V-Cache, qui montrent une amélioration de 24% par rapport à l'Intel Core i9-13900K.







Le processeur Ryzen 7 7800X3D 3D V-Cache d'AMD à 449 $ US démolit la meilleure puce "Core i9-13900K" d'Intel dans les tests de jeu officiels







Le processeur AMD Ryzen 7 7800X3D sera le véritable successeur du Ryzen 7 5800X3D, qui a été une puce de jeu très prisée depuis son lancement dans le commerce. Ce processeur sera le choix idéal pour les joueurs avec 8 cœurs, 16 threads et les mêmes 104 Mo de cache (32 Mo CCD, 64 Mo V-Cache + 8 Mo L2). Le CPU est livré avec une horloge de base d'environ 4 GHz qui pourrait être au moins 500 MHz plus lente que le Ryzen 7 7700X et une horloge boost de 5,0 GHz qui est 400 MHz plus lent que le Ryzen 7 7700X.



Dans les benchmarks officiels partagés par AMD et rapportés par Tomshardware, l'équipe rouge nous donne un aperçu des comparaisons de performances à travers plusieurs applications de jeu et applications standard. Le processeur AMD Ryzen 7 7800X3D est comparé aux processeurs Intel Core i9-13900K et Ryzen 7 5800X3D (pour les comparaisons générationnelles).



En commençant par les chiffres AMD Ryzen 7 7800X3D vs 5800X3D, la puce Zen 4 3D V-Cache offre jusqu'à 30% de performances en plus et une amélioration de 24 % en moyenne. L'AMD Ryzen 7 5800X3D a été livré à 449 $ US lors de son lancement et les remises ont ramené son prix à près de 299 $ US.







Il reste en tête des ventes chez les différents revendeurs, comme le montrent les chiffres de vente hebdomadaires de TechEpiphany. L'AMD Ryzen 7 7800X3D devrait faire de même et pourrait bien devenir la puce AM5 la plus vendue lors de son lancement. Les récentes baisses de prix et promotions sur l'AM5 inciteront certainement les joueurs à opter pour cette nouvelle puce.







Pour ce qui est des principales comparaisons avec l'Intel Core i9-13900K, l'AMD Ryzen 7 7800X3D offre jusqu'à 24% de performances en plus et 16% en moyenne sur les quatre titres testés en 1080p (High). La situation est encore meilleure si l'on compare le rapport qualité-prix et l'efficacité. L'Intel Core i9-13900K se vend à environ 550 $ US et consomme entre 125 et 253 W pendant les jeux. L'AMD Ryzen 7 7800X3D a un TDP nominal de 120 W, mais comme nous l'avons vu dans notre test du 3D V-Cache, la puce consommerait bien moins que cela. En fait, même si la puce consomme environ 100W (ce qui sera rare), cela représentera toujours la moitié de la consommation d'un processeur Intel.







C'est très impressionnant de la part d'AMD. L'AMD Ryzen 7 7800X3D sera lancé le 6 avril, soit dans moins d'un mois.



Voici les notes de bas de page des tests partagés par Tomshardware :







Spécifications du processeur d'ordinateur de bureau AMD Ryzen 7000 Raphael :







WCCFTECH