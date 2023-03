Lancement des mini PC ASRock Jupiter 600 pour les entreprises et la productivité.



ASRock annonce le lancement des mini PC de la série Jupiter 600 destinés aux entreprises et aux professionnels. Contrairement aux mini PC de la série MSI PRO DP10 qui intègrent des processeurs Intel Core de 13ème génération, la série Jupiter 600 d'ASRock est équipée d'un socket Intel LGA 1700 qui supporte les processeurs Intel Core de 12ème et 13ème génération. Disponible dans les modèles H610 et B660, la série Jupiter 600 supporte une mémoire DDR4 SO-DIMM plus abordable.







Communiqué de presse



ASRock est fier d'annoncer sa nouvelle gamme de mini PC Jupiter 600 comprenant les deux modèles Jupiter H610 et B660. La série Jupiter 600 offre flexibilité et évolutivité dans un format compact adapté à une large gamme d'applications telles que la bureautique, la distribution, la santé, le transport et l'industrie.



Avec la prise en charge des derniers processeurs Intel Core 13ème et 12ème génération (LGA1700) jusqu'à 65 watts, la mémoire DDR4 3200MHz, la série Jupiter 600 offre des performances de niveau bureau pour un usage commercial. Supporte jusqu'à trois types de stockage dont un SSD M.2 PCIe Gen4x4, un SSD M.2 PCIe Gen3x4, et un disque dur 2.5 pouces pour fournir une vitesse de transfert de données rapide et une grande capacité de stockage.



Le mini PC ASRock Jupiter 600 offre une connectivité complète avec neuf ports USB dont un USB 3.2 Gen1 Type-C sur chaque panneau avant et arrière, trois écrans et un port COM, ce qui signifie que le Jupiter 600 est idéal pour les entreprises, l'affichage dynamique et les systèmes de point de vente. La série Jupiter 600 est capable d'afficher des vidéos et des images en haute résolution, de supporter deux connecteurs DisplayPort et un connecteur HDMI en même temps pour augmenter la productivité et l'efficacité au travail.



De plus, le Jupiter B660 d'ASRock est équipé des fonctions DASH LAN et TPM pour les entreprises afin de protéger les informations professionnelles.



ASRock n'a pas révélé de prix à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour en savoir plus, veuillez consulter les pages produits ci-dessous.



- Mini PC ASRock Jupiter H610 : Cliquez ICI,

- Mini PC ASRock Jupiter B660 : Cliquez ICI.



VORTEZ